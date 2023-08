Interviene la FIFA, stangata senza precedenti: 15 anni di stop

FIFA pronta ad intervenire con una squalifica che non ha precedenti. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sul caso

È il caso internazionale del momento, ora pensa di intervenire anche la FIFA con una sanzione esemplare, che non avrebbe precedenti.

Il bacio di Rubiales a Jenni Hermoso continua a far discutere. Il presidente della Federcalcio spagnola non si è dimesso, ma sul caso sarebbe pronta ad intervenire anche la FIFA. “Dopo gli ultimi avvenimenti e gli inaccettabili comportamenti che hanno danneggiato con gravità l’immagine del calcio spagnolo, i presidenti chiedono che Don Luis Rubiales presenti in maniera immediata le sue dimissioni come presidente della RFEF”, ha comunicato ieri la Federazione iberica. Chieste le dimissioni immediato del presidente, che non sono ancora arrivate. La FIFA, nel frattempo, pensa ad una pena esemplare.

Caso Rubiales, la FIFA pensa ad una squalifica esemplare

Secondo quanto riportato da ‘AS’, la FIFA pensa ad una squalifica di 15 anni per Rubiales. Si tratta della massima sanzione possibile secondo gli statuti della massima organizzazione internazionale.

Dimissioni o meno, dunque, il presidente della Federcalcio spagnola rischia uno stop di ben 15 anni. Rubiales, 46 anni appena compiuti, rischia così di sparire dalle istituzioni calcistiche spagnolo per moltissimo tempo. Staremo a vedere.