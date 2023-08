Gravi ingiurie all’arbitro: stangata in Serie A, sanzioni anche per Juve-Bologna

Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo dopo le partite della seconda giornata di Serie A: insulti all’arbitro e squalifica, sanzioni anche per Juve-Bologna

Sono due gli squalificati in Serie A dopo la seconda giornata del massimo campionato. Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo dopo che Cagliari-Inter ha completato il quadro del secondo weekend (lungo) della nuova stagione.

Due giornate di squalifica per Maxime Lopez, espulso nel corso del secondo tempo di Napoli-Sassuolo. Il centrocampista è stato sanzionato per aver rivolto al direttore di gara “un’espressione gravemente ingiuriosa”. L’altro squalificato è il calciatore del Verona Hien, espulso durante il vittorioso match contro la Roma per fallo da ultimo uomo.

Serie A, doppia sanzione per Juventus-Bologna

Non soltanto però i calciatori espulsi: una doppia sanzione è stata inflitta dal giudice sportivo relativa a Juventus-Bologna.

La gara è al centro delle polemiche per il mancato rigore concesso a Ndoye per atterramento di Iling. Proprio i rossoblù pagano però le ‘conseguenze’ della decisione di Di Bello. Le proteste costano un turno di stop a Colinet, collaboratore di Thiago Motta. Ammenda da ottomila euro per Marco Di Vaio, autore di veementi proteste contro l’operato arbitrale all’uscita dal terreno di gioco.

Stando al referto, il dirigente emiliano ha continuato la sua protesta fino all’ingresso dello spogliatoio dell’arbitro ed è rimasto per circa due minuti nei pressi della porta dello stesso.