Bonucci e l’esonero di Allegri: doppio annuncio in diretta

Parole pesanti quelle usate nei confronti del difensore italiano, pronto a lasciare i bianconeri in questi ultimi giorni di mercato

Futuro tutto da scrivere per Leonardo Bonucci. Il difensore italiano ha rotto con la Juventus e dall’inizio della preparazione estiva vive da separato in casa con i bianconeri.

Vederlo in campo a Torino appare praticamente impossibile e inevitabilmente il suo entourage sta lavorando per trovare una nuova squadra. Bonucci ha un ultimo sogno prima di chiudere la carriera: giocare gli Europei con la Nazionale. Per convincere Luciano Spalletti serve chiaramente essere protagonista altrove, mettere minuti nelle gambe, dimostrando di essere ancora pronto per giocare ad alti livelli.

Bonucci dovrà dunque far capire di poter essere considerato ancora un top in difesa. Furio Focolari – intervenuto ai microfoni di Radio Radio – crede poco nel centrale italiano: “Se non va bene per la Juventus, perché dovrebbe andare bene per la Roma o per la Lazio? Considerate le ultime stagioni, a quell’età per me Bonucci è un giocatore finito“. Parole pesanti, che non lasciano dubbi sul parere del giornalista.

Sandro Sabatini, invece, ha fatto capire che Bonucci ha sperato in un cambio in panchina per poter continuare a giocare nella Juve: “Bonucci sapeva della scelta della Juve di non puntare più su di lui, ma ha sperato che qualcosa potesse cambiare, in primis se avessero cacciato Allegri“.

Calciomercato Juventus, Bonucci cerca squadra: dal Genoa all’Union Berlin, il punto

Con il tecnico livornese in panchina, dunque, Bonucci è stato messo alla porta e adesso sta cercando squadra.

Nel frattempo il suo entourage – come raccontato su Calciomercato.it sta lavorando con la Juve per ottenere una buonuscita di circa tre milioni di euro, poco più della metà del suo stipendio.

Per quanto riguarda i club che lo hanno cercato, l’ultimo è stato il Genoa di Alberto Gilardino. Prima, in Italia, ci hanno provato Fiorentina e soprattutto Lazio, ma è all’estero che hanno mosso passi concreti. L’Union Berlin ci ha provato seriamente, senza però arrivare alla fumata bianca. Non mancano le sirene arabe e una richiesta in Turchia (Besiktas) e in Olanda (Ajax). A pochi giorni dalla chiusura del mercato, però, nulla è stato ancora deciso.