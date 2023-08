Ribaltone in difesa: Bonucci e Kjaer coinvolti nell’affare

L’ex capitano bianconero potrebbe restare in Italia. Rispunta il Milan, ma non come potenziale nuova squadra del classe ’87

Bonucci via dalla Juve, il tempo stringe e per questo una soluzione dovrà per forza di cose essere trovata entro i prossimi due giorni. In corsa e in pole sempre l’Union Berlino, con la Lazio sullo sfondo. Nelle ultime ore, però, ha preso forza la candidatura del Genoa, alla ricerca di un profilo di esperienza per completare il pacchetto arretrato.

Gilardino crede che Bonucci possa essere molto utile alla causa del ‘Grifone’, ma c’è bisogno che vadano a incastrarsi diversi fattori. Su tutti, l’ingaggio del 36enne viterbese, andato ormai allo scontro – nel vero senso della parola – col club bianconero.

Il Genoa, comunque, tiene aperte anche altre piste. Tra queste, come riporta ‘Il Secolo XIX’, vi è anche quella che conduce a Simon Kjaer.

Due anni in meno di Bonucci, il danese non è pù al centro del progetto rossonero, come dimostrano gli appena 13′ collezionati nelle prime due giornate di Serie A.

Per il Milan, tuttavia, potrebbe essere problematico lasciarlo andar via ora, visti i tempi ristretti per un sostituto.

