Stadio Cremonese, Giovanni Zini di Cremona: storia, posti, come arrivarci, dove dormire e prezzi delle partite

Andiamo a fare una panoramica generale sullo stadio Giovanni Zini; si tratta dell’impianto sportivo che ospita le partite della Cremonese

La Cremonese, nella scorsa stagione, non è riuscita a raggiungere l’obiettivo della salvezza; il massimo campionato italiano è stato complicato da affrontare per il club sceso nuovamente in Serie B. La voglia di risalire immediatamente è tanta ma, come sappiamo, il campionato di B non è per nulla semplice.

L’inizio non è stato dei migliori con un solo punto in due partite; serve andare a migliorare questo rendimento per provare a vivere una stagione da protagonista. Un fattore che può aiutare la Cremonese è il fattore casalingo con il Giovanni Zini che può risultare determinante.

Anno di inaugurazione Giovanni Zini di Cremona

La prima informazione che dobbiamo dare sullo stadio della Cremonese è quella sull’inaugurazione dell’impianto sportivo. Il Giovanni Zini ha aperto le porte al pubblico il due settembre del 1929. La speranza è che i tifosi possano vivere, molto preso, altre partite nel massimo campionato italiano.

Capienza Giovanni Zini di Cremona

Andiamo, ora, a dare un’altra informazione; dopo l’anno di apertura al pubblico, bisogna parlare della capienza dello stadio. Il Giovanni Zini può ospitare, al massimo, 16.003 tifosi; un numero di persone che, nel corso delle partite casalinghe, si fa sentire con tutto il calore e l’affetto possibile per spingere i propri beniamini verso risultati importanti.

Dove comprare i biglietti per vedere la Cremonese

Passiamo alle informazioni relative ai biglietti che permettono ai tifosi di andare a vedere le partite della Cremonese allo stadio; andando sul sito ufficiale della squadra ci sono tutte le informazioni relative all’acquisto compreso il luogo dove poterli prendere.

Quanto costano i biglietti della Cremonese

Dopo aver sottolineato il discorso relativo al dove comprare i biglietti, bisogna andare a vedere anche il costo; basta andare sul sito della Cremonese, cliccare nella sezione biglietti e li ci saranno tutte le informazioni necessarie per il tifoso.

Anche per quanto riguarda l’abbonamento (che permette al tifoso di poter vedere allo stadio tutte le partite casalinghe del campionato) ci sta una differenza di prezzo a seconda del settore in cui ci si vuole abbonare. Per quanto concerne il Giovanni Zini, e lo possiamo vedere nel sito ufficiale del club, il costo varia da un minino di 165 euro ad un massimo di 840 euro.

Dove parcheggia la tifoseria ospite

Bisogna, ora, vedere l’informazione relativa al discorso del parcheggio per quanto concerne la tifoseria ospite; sarà sufficiente seguire un percorso e la segnaletica presente sul percorso stesso per arrivare Parcheggio ospiti.

Dove dormire vicino allo stadio della Cremonese

Per i tifosi ospiti è fondamentale anche conoscere le informazioni sull’alloggio; può, infatti, capitare che la tifoseria abbia bisogno di un posto dove riposarsi per non dover ripartire immediatamente verso casa. Abbiamo diverse possibilità come “L’Archetto“, “A Cremona da Giusy“, “B&B Hotel Cremona” ma anche “At Home in Cremona” ma anche “Garden Vittoria“.

Stadio Giovanni Zini di Cremona: come raggiungerlo

Tra le informazioni da dover dare non possiamo non sottolineare quella sul come arrivare allo stadio; aspetto fondamentale da conoscere sia per la tifoseria locale sia per quella ospite. Sono varie le opzioni per poter raggiungere lo Stadio Giovanni Zini di Cremona.

Come arrivare allo stadio della Cremonese in auto?

Andiamo a vedere come raggiungere lo stadio usando la macchina e arrivando dal casello A21 Castelvetro. Una volta usciti dal casello quello che bisogna fare è seguire le indicazioni per Cremona per poi proseguire tutto il ponte sul fiume Po con direzione centro abitato. Dopo aver superare il ponte dobbiamo proseguire su viale Po per una distanza di 360 metri fino a quando non giungiamo alla rotatoria con Largo Moreni.

Arrivati alla rotatoria, invece, dobbiamo girare a sinistra prendendo via Eridano; continuare dritti su via Eridano fino a quando non giungiamo al sottopassaggio di via Milano. A questo punto dobbiamo continuare sempre dritto in via Seminario.

Arriveremo al sovrappasso sulla via Bergamo e dobbiamo continuare su via Nazario Sauro andando dritti. Successivamente dobbiamo ancora andare dritti su via Zaist fino a che non giungiamo ad una rotatoria con via Persico; arrivati alla rotatoria dobbiamo girare a destra su via Persico e continuare su questa via fino a che non arriviamo al parcheggio dello stadio.

Se arriviamo dal casello A21 di Cremona, appena usciti dal casello dobbiamo continuare dritti andando a seguire le indicazioni verso Cremona percorrendo la strada fino a via Passolombardo; da qui dobbiamo continuare fino all’innesto con la ex S.S.10 – via Mantova. Ora bisogna girare a destra dall’innesto proseguendo sulla ex S.S.10 – via Mantova verso il centro città fino a quando non arriveremo alla rotatoria con via Zaist e viale Concordia.

Una volta arrivati alla rotatorio dobbiamo girare a destra e continuare su via Zaist fino a che non incontriamo un’altra rotatoria con via Persico; ora dobbiamo girare a sinistra e prendere via Persico verso il centro della città e continuare fino al parcheggio dell’impianto sportivo Giovanni Zini.

Come arrivare allo stadio della Cremonese in autobus?

Al Giovanni Zini ci possiamo arrivare anche prendendo l’autobus; ci sono diverse linee (la D, la E, l’H2, la L e la LS013) che fanno fermata vicino all’impianto sportivo. Un metodo piuttosto semplice per permette ai tifosi di arrivare allo stadio.

Come arrivare allo stadio della Cremonese in treno?

Per quanto concerne il discorso relativo al treno bisogna andare a sottolineare come la stazione di Cremona disti solamente due chilometri dallo stadio. Al Giovanni Zini si può arrivare sia a piedi sia in autobus.

Come arrivare allo stadio della Cremonese in aereo?

Concludiamo con il discorso relativo all’aereo; per arrivare a Cremona bisogna atterrare all’aeroporto di Parma e, da qui, possiamo noleggiare l’auto o prendere gli autobus. Possiamo, dunque, sottolineare come l’aereo sia (molto probabilmente) il mezzo più complicato da utilizzare se si vuole andare al Giovanni Zini di Cremona.

Per rimanere aggiornato con tutte le trattative e le news di mercato, scarica l’applicazione IOS di Calciomercato.it (https://apps.apple.com/it/app/calciomercato-it/id556332968): segui così tutte le notizie e resta sempre sul pezzo.