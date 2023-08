Scippo capitale, il bomber vuole il Milan

Il Milan cerca una punta per chiudere il mercato in bellezza: il punto su Taremi, Ekitike e gli altri nomi in entrata e in uscita

Il Milan è una delle squadre a punteggio pieno in Serie A dopo due giornate, insieme al Napoli e al sorprendente Verona. In attesa, ovviamente, del match dell’Inter di questa sera. I rossoneri sono alle prese con quello che potrebbe essere l’ultimo colpo del mercato estivo. Un attaccante che dia respiro a Giroud e magari offra anche altre opzioni a livello di caratteristiche. Non che il francese non dia garanzie, anzi ha già segnato 3 gol in 180 minuti ma ha pur sempre quasi 37 anni.

Ma al momento, al netto dell’uscita di Divock Origi, il Milan non sta trovando ancora la quadra sui nomi sondati. La suggestione principale rimane ovviamente quella che porta a Mehdi Taremi, ma secondo ‘Il Corriere dello Sport’ Moncada e Furlani non sono disposti ad andare oltre i 15 milioni. L’iraniano è in scadenza di contratto, a giugno prossimo si libererà a zero e a gennaio sarà libero di firmare con chi vuole. Ma il Porto continua a chiedere 25 milioni di euro, senza se e senza ma. Una condizione che al momento è improponibile per il Milan, che ha già speso tanto e non intende salire. Con i Dragoes che, a questo punto, accetterebbero anche di perderlo a zero. Pioli però ha fatto capire chiaramente che il bisogno di una punta c’è. I rossoneri stanno per questo sondando altri nomi, muovendosi però anche in uscita.

Il Milan a caccia dell’attaccante: cosa succede con Ekitike e gli altri

Il Milan è a caccia comunque di un rinforzo, ci proverà fino alla fine. Un altro profilo che può scaldarsi è quello di Ekitike, che piace senza dubbio meno rispetto a Taremi, anche se ha chiaramente prospettive diverse avendo dieci anni di meno. Non solo, perché sul giovane talento del PSG in queste ore – scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – è avanzato il West Ham. Gli inglesi hanno sorpassato il Milan, che resta comunque la prima scelta del francese. Ad ora sarebbe poco probabile vederlo in rossonero. Teniamo poi in considerazione ancora la pista che porta a Luka Jovic, che non scalda ma resta una possibilità concreta.

In tutto questo c’è sempre Colombo che rappresenta l’ultima opzione in caso non arrivasse nessuno. Il Monza lo aspetta, ma senza nuovi rinforzi verrà trattenuto dopo l’ottima stagione a Lecce. In uscita c’è sempre Divock Origi, con la pista Sheffield ancora viva ma anche l’Udinese è spuntata in queste ore. I friulani hanno perso Beto, il belga rappresenta una suggestione. E intanto anche Saelemaekers è un po’ più vicino all’addio, con il Bologna che spinge a nelle ultime ore si è portato decisamente avanti. La spinta decisiva potrebbero darla le cessioni di Dominguez e Barrow.