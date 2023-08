Scambio ad alta quota: la Juve così è tagliata fuori

Ultimi giorni di mercato con un possibile scambio tra top club europei che non piace alla Juve né all’Inter

Meno di una settimana alla chiusura del mercato, con l’Italia che può dire ancora la sua. Ci sono ancora dei movimenti importanti da chiudere, primo fra tutti l’arrivo di Romelu Lukaku alla Roma. Sono ore febbrili per il belga, così come il Milan è alla ricerca di un centravanti per completare il reparto e puntare con decisioni allo scudetto. Taremi, Ekitike e Jovic i nomi principali ma senza dimenticare la possibilità che alla fine resti Colombo.

Anche all’estero sono pronti a sparare le ultime cartucce, non escludendo colpi di scena dell’ultima ora. Magari con alcuni top club coinvolti, con nomi che interessano anche alle nostre big. Ad esempio è spuntata la possibilità di un clamoroso scambio tra Manchester United e Bayern Monaco che vorrebbero ancora rinforzarsi a centrocampo. L’indiscrezione vede al centro Ryan Gravenberch, talentino classe 2002 che la Juve segue da almeno tre anni. L’olandese è ora in forza ai bavaresi, che lo hanno preso qualche mese fa dall’Ajax, dove è cresciuto e si è fatto conoscere al grande calcio anche e soprattutto grazie a Erik ten Hag. E proprio il manager dei Red Devils ora vorrebbe riabbracciarlo per proseguire il discorso dove è stato interrotto. Giocatore completo, fisico e tecnico, è stato accostato in questa sessione di mercato di nuovo ai bianconeri, ma anche all’Inter e addirittura al Napoli.

Gravenberch più lontano: super scambio tra Bayern e Manchester United

L’indiscrezione è circolata in queste ore sui media spagnoli, ma ha origini dalla ‘Bild’, che appunto parla di questo interesse da parte del Manchester United per Gravenberch. I Red Devils, per arrivare all’olandese, vorrebbero mettere sul piatto il cartellino di Scott McTominay, che qualche settimana fa è stato accostato pure alla Roma prima dell’arrivo di Paredes e Renato Sanches.

Lo scozzese è decisamente poco considerato da ten Hag, che nelle prime tre giornate di campionato gli ha concesso appena sette minuti. Anche Gravenberch per ora non è assoluto protagonista al Bayern: l’anno scorso 24 presenze in Bundes e praticamente sempre da subentrato. Ma ha 21 anni, ha tempo e grandi prospettive. Per questo i bavaresi, secondo diverse indiscrezioni, hanno rifiutato circa 50 milioni dal Liverpool per lui. Sintomo di quanto l’olandese sia già un obiettivo praticamente irraggiungibile per tutte le italiane. Lo scambio col Bayern è al vaglio, ma si presenta come molto complicato. Di certo sarebbe un ulteriore messaggio alle italiane.