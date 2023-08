“Il Milan glielo porta in braccio”: regalo last minute all’Inter

L’Inter attende il via libera del Bayern Monaco per Pavard: ore decisive per il difensore francese, spunta l’intreccio di mercato con i cugini del Milan

Ore cruciali per il trasferimento di Benjamin Pavard all’Inter. Il club nerazzurro aspetta con fiducia il via libera del Bayern Monaco per il difensore francese, dopo le resistenze in particolare del tecnico bavarese Tuchel.

Pavard ha salto ufficialmente l’ultima gara di Bundesliga per un problema alla schiena e l’allenatore tedesco ha ribadito che darà il semaforo verde all’operazione dopo aver reperito sul mercato un sostituto all’altezza. L’Inter continua a mostrarsi ottimista sul buon esito dell’affare, praticamente concluso da diversi giorni dopo l’intesa trovata con il Bayern per 30 milioni di euro più bonus, oltre all’accordo quinquennale sul contratto del giocatore. La telenovela dovrebbe avere il suo epilogo tra oggi e domani, con Pavard atteso a Milano nelle prossime ore se il tutto dovesse andare per il meglio in casa interista.

Calciomercato Inter, Kalulu al Bayern: semaforo verde per Pavard

A Tuchel serve però un rimpiazzo per lasciar partire il nazionale francese e l’ultima idea per sostituirlo porta sempre sulle sponde del Naviglio, stavolta però in casa Milan.

Stando a ‘Sky Sport’, infatti, il Bayern Monaco potrebbe pensare al connazionale Pierre Kalulu per riempiere la casella lasciata vuota in difesa da Pavard. Il difensore milanista piace ai bavaresi e a Tuchel per la sua duttilità, considerando che può agire indifferentemente sia centralmente che sulla corsia destra nel pacchetto arretrato. Il Bayern ci pensa e il Milan potrebbe anche aprire alla cessione nel caso in cui arrivasse in Via Aldo Rossi una proposta economica soddisfacente. Ne è convinto anche Fabio Caressa, parlando dell’intreccio di mercato che vedrebbe protagonisti Pavard e Kalulu: “Il Milan glielo porta in braccio, visto che adesso non è nemmeno titolare nell’undici di Pioli – sottolinea il giornalista riferendosi all’ex Lione – Con l’offerta giusta, lo lascerebbe andare volentieri“.

