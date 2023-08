Caressa spiazza tutti: “Anche la Juve penalizzata dal Var”

L’1-1 tra Juventus e Bologna è stato protagonista di alcuni discussi episodi arbitrali con diverse interpretazioni.

La formazione di Massimiliano Allegri impatta in casa contro il Bologna e sale a 4 punti in classifica, facendo un piccolo passo indietro rispetto al promettente esordio di domenica scorsa a Udine.

La gara dello Juventus Stadium, conclusa con un pareggio sul campo, ha trascinato con sè molte polemiche. Nel post partita infatti il ds del Bologna Claudio Fenucci ha criticato duramente l’operato del direttore di gara e del Var, rei di non aver fischiato un rigore agli ospiti. Al minuto 70′ infatti Ndoye e Iling Jr si sono scontrati nell’area di rigore dei bianconeri, con l’arbitro che ha inizialmente lasciato correre. Richiamato poi dalla sala Var, Di Bello ha visionato il monitor, confermando la sua decisione. Un episodio complesso che ha scatenato le ire dei felsinei, convinti di aver subito un torto dalla terna arbitrale.

L’opinione di Caressa sugli episodi di Juventus-Bologna

Se a Sky Calcio Club le opinioni sul mancato rigore per il Bologna sono state univoche, queste si sono divise sull’altro episodio discusso della partita.

Nel primo tempo infatti Weah calcia in area di rigore, trovando la mano di Lucumì che era intervenuto in scivolata. In questo caso però la sala Var non ha richiamato l’arbitro Marco Di Bello, confermando la decisione del campo. Una scelta che ha lasciato perplesso Fabio Caressa, che ha commentato così: “Il var non può non intervenire, l’episodio è lo stesso che ieri a portato al primo rigore del Milan per fallo di mano di Buongiorno.” Il giornalista di Sky ha trovato consensi anche tra gli ospiti del suo programma, manifestando quindi più di un dubbio sulla bontà dell’operato della direzione di gara.