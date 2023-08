UFFICIALE, il difensore torna in rosa: subito in campo

A campionato iniziato il difensore è stato iscritto alla lista di giocatori a disposizione dell’allenatore

Dopo gli anticipi di ieri, anche oggi si torna in campo e toccherà alle altre big. Nel frattempo il mercato continua, anche se è agli sgoccioli, con tutte le società a centellinare energie e risorse economiche in un momento che resta di ristrettezze.

Lo sa benissimo la Juventus, che sul mercato si è mossa veramente poco al netto del rinnovo di Rabiot, il ritorno di Milik e l’arrivo di Weah. Vlahovic alla fine è rimasto, con Lukaku che potrebbe seriamente vestire la maglia della Roma. La stessa società giallorossa ha incontrato difficoltà tremende nel trovare la punta e prima del belga sono tante le trattative naufragate per mancanza di risorse. All’estero non va tanto meglio e solo in Premier si è speso tanto, anche se in ogni caso ci sono state cessioni pesanti. In Liga la situazione non è florida, chiedere al Barcellona che pure nelle ultime sessioni ha ripreso qualche energia. Ma è sempre alle prese con la questione della ‘masa salarial‘, ovvero – in soldoni – il monte ingaggi della rosa.

Barcellona, Marcos Alonso tesserato

In Liga c’è un limite, che i blaugrana superano e che non gli permette di iscrivere in lista alcuni giocatori, nuovi acquisti e non. È stato il caso di tanti calciatori importanti, uno su tutti Lewandowski, ora lo è per Inigo Martinez e Marcos Alonso. Quest’ultimo, però, proprio in queste ore è ufficialmente entrato nella rosa di giocatori iscritti in lista e quindi utilizzabili da Xavi.

Il terzino spagnolo è al suo secondo anno in blaugrana, ma ha saltato le prime due giornate di campionato perché appunto non era in lista per la questione della ‘masa salarial’. Marcos Alonso poteva essere ceduto, se ne è parlato a causa del mancato tesseramento. Il Barcellona ha sempre assicurato al giocatore che la questione sarebbe stata risolta prima della fine del mercato, l’ex Fiorentina si è fidato e alla fine ha avuto ragione. Alonso è stato ufficialmente tesserato (avrà la maglia 17) e già oggi alle 17.30 potrà essere impiegato nel match contro il Villarreal, in cui Xavi è già in emergenza. Araujo è infortunato, Cancelo non è ancora arrivato, Inigo Martinez non è stato tesserato. C’è Lenglet, che è stato iscritto in lista ma è destinato a essere ceduto. Per questo avere Marcos Alonso a disposizione per il tecnico catalano è fondamentale.

