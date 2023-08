Stadio San Nicola di Bari: storia, posti, come arrivarci, dove dormire e prezzi delle partite

Andiamo a fare una panoramica generale sul San Nicola, lo stadio in cui si giocano le partite casalinghe del Bari

Nella scorsa stagione, il Bari ha dovuto mandare giù una profonda delusione; nella finale playoff di ritorno, contro il Cagliari, la promozione in Serie A è sfumata all’ultimo secondo quando il gol di Pavoletti ha portato i ragazzi di Ranieri nel massimo campionato italiano.

Delusione, come detto, difficile da smaltire ma la squadra vuole riprovare a vivere il sogno in questa stagione; contro il Palermo, alla prima partita della nuova stagione giocata al San Nicola di Bari, è arrivato uno zero a zero che può anche essere considerato positivo vista la doppia inferiorità numerica. Sarà proprio il pubblico il fattore in più per provare ad ottenere, dopo la delusione della scorsa stagione, la promozione in Serie A.

Anno di inaugurazione Stadio San Nicola di Bari

Iniziamo dalla prima informazione e non può essere che quella relativa al discorso inaugurazione; la casa del Bari, Il San Nicola, ha aperto al pubblico, il tre giugno del 1990. La speranza, ovviamente, è quella di ospitare presto nuove partite del massimo campionato italiano.

Capienza Stadio San Nicola di Bari

Una piazza come Bari merita di giocare in Serie A; il calore del pubblico è qualcosa di unico. Lo Stadio San Nicola ha una capienza massima di 58.270 persone. Un numero decisamente importante e che si fa sentire quando la squadra scene in campo; affrontare il Bari, al San Nicola, non è semplice per nessuno complice una cornice di pubblico semplicemente straordinaria.

Dove comprare i biglietti

Altra informazione fondamentale per i tifosi riguarda quella dei biglietti e su dove possono essere comprati. Per acquistare il biglietto di una partita del Bari ci sono diverse possibilità: l’Official Store Cavour di Bari, l’Official Store Stadium e Porta 1 – Stadio San Nicola, Porta 22 – Stadio San Nicola.

Quanto costano i biglietti

Oltre al dove prendere i biglietti, per i tifosi è fondamentale sapere anche il costo; la prima cosa da dire è che esiste una differenza di prezzo in base al settore in cui il tifoso vuole andare per vedere il match. Il costo varia da un minino di 15 euro ad un massimo di 60 euro

Passiamo, ora, al costo degli abbonamenti e anche in questo caso è giusto sottolineare come ci sia una variazione di prezzo a seconda del settore in cui ci si vuole abbonare. Per lo Stadio San Nicola di Bari abbiamo una varietà che va dai 143 euro ai 679 euro.

Dove parcheggia la tifoseria ospite

Passiamo, ora, all’informazione che interessa a chi arriva a Bari per sostenere la propria squadra; stiamo parlando del discorso relativo al parcheggio per la tifoseria ospite. L’area sosta dovrebbe essere posta poco lontana rispetto all’ingresso numero diciannove.

Dove dormire vicino allo stadio

Oltre al parcheggio, per le tifoserie ospiti, è fondamentale sapere anche dove poter dormire in modo da avere la possibilità di restare a Bari una volta concluso il match. Abbiamo diverse opzioni come, ad esempio, “Sweet house“, “The Orange Groove“, “Comeacasatua” ma anche “Comeacasatua 2.0” o il “The Nicolaus Hotel“.

Stadio San Nicola di Bari: come raggiungerlo

Passiamo, ora, ad un tipo di informazione che può interessare sia i tifosi del Bari sia i tifosi delle squadre ospiti; si tratta del modo in cui raggiungere il San Nicola. Ci sono diverse possibilità per permettere alle varie tifoserie di raggiungere l’impianto sportivo e godersi una partita di calcio.

Come arrivare allo stadio in auto?

Iniziamo con la prima opzione, ovvero quella di raggiungere lo stadio andando in auto. Non è una cosa per nulla complicata; è sufficiente percorrere la Strada Provinciale 236 per ben due chilometri fino a che non ci troveremo il San Nicola alla nostra destra. E’ utile sapere che essendo una zona non molto popolata anche la questione parcheggio è facilmente risolvibile.

Come arrivare allo stadio in autobus?

Si può raggiungere l’impianto sportivo anche in autobus; sono diverse, infatti, le linee che i tifosi possono prendere per recarsi al San Nicola. Per la precisione abbiamo la linea 6, la linea 11 e la linea 20; tutte fermano in prossimità dell’impianto sportivo.

Come arrivare allo stadio in treno?

Passiamo, ora, alla possibilità di arrivare allo stadio in treno e anche in questo caso non è una cosa poi così complessa; una volta scesi dalla stazione ferroviaria, infatti, sarà sufficiente prendere la linea 20 degli autobus che (come detto in precedenza) ferma molto vicino al San Nicola.

Come arrivare allo stadio in aereo?

Concludiamo con il discorso relativo all’aereo; una volta scesi dall’aeroporto di Bari si può decidere di prendere un taxi per farci portare in prossimità dello stadio ma, è giusto sottolinearlo, si rischia di pagare un prezzo importante. Possiamo dire che, per raggiungere il San Nicola, è molto più semplice utilizzare auto, treno o autobus.