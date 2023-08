Stadio Ennio Tardini di Parma: storia, posti, come arrivarci, dove dormire e prezzi delle partite

Facciamo una panoramica generale sullo stadio Ennio Tardini; si tratta dell’impianto sportivo che ospita le partite casalinghe del Parma

Deve essere una stagione importante per il Parma; il club, infatti, ha voglia di essere grande protagonista in Serie B e di lottare, fino alla fine, per un posto nella prossima Serie A. La promozione nel massimo campionato italiano è il grande obiettivo di una squadra che vuole tornare a calcare palcoscenici importanti.

L’esordio è stato sicuramente positivo con il due a zero alla prima giornata di campionato; per tornare in Serie A sarà fondamentale il fattore casalingo. L’Ennio Tardini, infatti, dovrà essere quel fattore in più per riportare il Parma in Serie A.

Anno di inaugurazione Ennio Tardini

Iniziamo con la prima informazione che bisogna fornire sull’Ennio Tardini, quella relativa all’inaugurazione. L’impianto sportivo dove si giocano le partite casalinghe del Parma ha aperto al pubblico il sedici settembre del lontano 1923. Sono state due le ristrutturazioni: quella del 1990 e quella del 1993.

Lo stadio si augura di rivivere, molto presto, le emozioni della Serie A; come detto la promozione nel massimo campionato italiano è l’obiettivo del Parma per questa stagione.

Capienza Ennio Tardini

Passiamo, ora, al discorso relativo alla capienza; facciamo riferimento al numero di persone che possono assistere, dallo stadio, ad una partita del Parma. Lo stadio Ennio Tardini può ospitare massimo 22.352 tifosi; un numero importante e che fa sentire tutto il proprio calore nel sostenere una squadra che spera, in questa stagione, di regalare una grande gioia.

Dove comprare i biglietti

Altra informazione da dare ai tifosi riguarda il dove comprare i biglietti per le partite e la risposta è il sito Ticketone dove, appunto, sarà possibile acquistare i taglianti in modo da andare all’Ennio Tardini a sostenere la propria squadra.

Quanto costano i biglietti

I biglietti per le partite hanno, ovviamente, un costo; è lecito andare a sottolineare come il prezzo varia a seconda del settore dove si decide di andare a vedere il match. Per quanto riguarda l’Ennio Tardini, la differenza di costo va da un minimo di quindici ad un massimo di cento euro.

Non solo i biglietti per le singole partite; i tifosi, infatti, possono anche decidere di acquistare l’abbonamento in modo da essere sicuri di vedere, dal vivo, tutte le partite del Parma. Anche in questo caso esiste una differenza di prezzo in base al settore in cui ci si vuole abbonare. Il costo dovrebbe variare da un minino di 185 euro ad un massimo di 1245 euro.

Dove parcheggia la tifoseria ospite

Per la tifoseria ospite che si reca allo stadio Ennio Tardini può essere molto importante sapere dover poter parcheggiare; la cosa da fare è quella di andare a Viale delle Esposizioni dove si trova il parcheggio Scambiatore Nord. In questo punto i tifosi potranno usufruire degli autobus che li condurranno al settore ospiti del Tardini.

Dove dormire vicino allo stadio

Quando si va allo stadio può essere utile, soprattutto per la tifoseria ospite, capire dove poter alloggiare in modo da non dover tornare immediatamente a casa. Nei pressi dello stadio Ennio Tardini troviamo diverse possibilità; “AriediParma – Rooms&apartments“, “Rooms Don Alfonso” ma anche “Appartamento Fontana“, “La dimora Blu” o anche “La Casa di Amelie“.

Stadio Ennio Tardini di Parma: come raggiungerlo

Vediamo, ora, un’altra informazione decisamente utile per chi decide di andare a vedere una partita allo stadio Ennio Tardini; facciamo riferimento, ovviamente, al modo in cui arrivare all’impianto sportivo.

Come arrivare allo stadio in auto?

Iniziamo dalla prima possibilità, ovvero quella di arrivare allo stadio con l’auto. Iniziamo con il dire che lo stadio Ennio Tardini dista 6,7 chilometri dal casello autostradale dell’A1 di Parma; una distanza che, senza un traffico intenso, copriamo in poco meno di dieci minuti.

Andando nel dettaglio, bisogna dire come una volta usciti dal casello bisogna prendere Viale Europa / SP343R ed entrare sulla Tangenziale di Parma. Il passo successivo è quello prendere la seconda uscita; a questo punto lo stadio sarà lontano veramente pochi minuti.

Come arrivare allo stadio in autobus?

Andiamo, ora, a vedere la seconda possibilità; possiamo, infatti, arrivare allo stadio utilizzando l’autobus. Ci sono diverse linee che possiamo prendere e che ci fermano davanti all’Ennio Tardini; le linee in questione sono la 8 e la 11.

Possiamo prendere anche la linea 9 che ci ferma in Viale Partigiani d’Italia e si trova veramente a poca distanza dall’impianto sportivo. Un modo molto semplice per andare all’Ennio Tardini e vedere le partite del Parma.

Come arrivare allo stadio in treno?

Per arrivare allo stadio, però, si ha anche la possibilità di prendere il treno; iniziamo andando a sottolineare come la stazione ferroviaria vicina all’impianto sportivo è quella di Parma Centrale; la distanza dalla stadio, se si decide di andare a piedi, è di 2 chilometri.

Possiamo, però, evitare di percorrere questa distanza a piedi andando a prendere l’autobus; la linea in questione, quella che parte dalla stazione, è la 23 e ci fa scendere a Barilla Center. Da qui ci si impiega cinque minuti, a piedi, ad arrivare davanti all’Ennio Tardini.

Come arrivare allo stadio in aereo?

Concludiamo con la possibilità di raggiungere lo stadio in aereo; una volta scesi dall’aeroporto abbiamo, fondamentalmente, due opzioni. Possiamo, infatti, prendere l’autobus o decidere di chiamare un taxi. Sembra evidente come, per recarsi all’Ennio Tardini di Parma sia più conveniente scegliere una delle altre possibilità, auto, treno e autobus.

