Si rompe tutto prima del match: inizio posticipato

Problemi nel pre-partita di Fiorentina-Lecce: il match del Franchi è iniziato con qualche minuto di ritardo

Problemi di natura tecnica al ‘Franchi’ dove la Fiorentina ospita il Lecce nel match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A.

È iniziata con qualche minuto di ritardo il match tra Fiorentina e Lecce allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze, partita valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A. Il fischio d’inizio era in programma alle 18.30, in contemporanea con Juventus-Bologna, ma in terra toscana il primo pallone della partita è stato mosso con qualche minuto di ritardo rispetto al previsto.

Tutta colpa di un problema di natura tecnico: mal funzionamento per l’auricolare in dotazione all’arbitro, Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno. Le squadre erano in campo, a sorteggio effettuato, ed era tutto pronto per il fischio d’inizio della sfida tra le squadre di Italiano e D’Aversa.

Fiorentina-Lecce inizia in ritardo: cos’è successo

In quel momento l’arbitro si è resa conto del mancato funzionamento dell’auricolare in dotazione per dialogare con gli assistenti arbitrali.

Si è così provveduto, in qualche modo, a risolvere il problema mentre tifosi e giocatori erano in campo, pronti per la partita. Il tecnico viola Vincenzo Italiano ne ha approfittato per dare le ultime indicazioni di natura tattica ai suoi calciatori e dopo qualche minuto di attesa (con i tifosi che cominciavano a spazientirsi) l’arbitro ha dato il via libera, scusandosi per l’inconveniente che ha fatto slittare l’inizio della partita.

Un episodio che ha ricordato quello del 17 ottobre 2022, a campo invertito: al Via del Mare si giocava Lecce-Fiorentina e l’inizio della partita fu posticipo di qualche minuto. In quel caso il motivo fu l’utilizzo di fumogeni da parte dei supporter locali, creando una fitta nebbia. In quel caso fu l’arbitro Luca Massimi a far attendere i giocatori in campo prima di poter dare il via alla contesa.