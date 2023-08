DIRETTA Serie A, Fiorentina-Lecce: formazioni UFFICIALI LIVE

Fiorentina-Lecce è una delle gare della seconda giornata di Serie A: Calciomercato.it vi offre gli aggiornamenti in diretta

Entrambe a tre punti, ma con umore diverso. Fiorentina-Lecce è una delle partite di domenica della seconda giornata di Serie A.

I viola sono reduci dal successo sul campo del Genoa all’esordio, ma anche dal ko in Conference League contro il Rapid Vienna che ha un po’ smorzato l’entusiasmo. È a mille, invece, l’umore dell’ambiente Lecce dopo la rimonta contro la Lazio. Italiano valuta se fare un po’ di turnover, anche in vista del match di giovedì sera: ecco allora il possibile debutto da titolare per Quarta e la prima assoluta di Parisi. Possibile novità anche a centrocampo con Duncan per Mandragora. Infine, in attacco solito ballottaggio Nzola-Beltran con il secondo che potrebbe giocare dal primo minuto.

Non cambia molto D’Aversa che conferma Gallo sulla sinistra e Gendrey sul versante opposto. Conferma anche per il tridente Almqvist-Strefezza-Banda, con Krstovic appena arrivato e bisognoso ancora di tempo.

Fiorentina-Lecce, formazioni UFFICIALI e dove vederla in diretta tv

Fiorentina-Lecce, in programma domenica 27 agosto alle ore 18.30, potrà essere vista in diretta su DAZN.

Le formazioni UFFICIALI:

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura; Sottil; Beltran. All. Italiano

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Rafia, Banda; Strefezza. All. D’Aversa

CLASSIFICA SERIE A:

Milan 6*, Hellas Verona 6*, Fiorentina 3, Juventus 3, Napoli 3, Inter 3, Lecce 3, Atalanta* 3, Monza* 3, Frosinone* 3, Salernitana 1, Cagliari 1, Roma 1*, Torino 1*, Lazio 0, Bologna 0, Sassuolo 0, Genoa 0, Udinese 0, Empoli* 0.

Una partita in più *