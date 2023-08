PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-SASSUOLO 2-0: super Di Lorenzo, follia Lopez

Sblocca il match il rigore di Osimhen in avvio. Poi, Lopez si fa buttare fuori e ci pensa Di Lorenzo a sigillare il risultato

PAGELLE NAPOLI

Meret 6 – Primo tempo di mera ordinaria amministrazione. Secondo ancora più noioso se possibile: il voto più giusto sarebbe sv, ma il 6 è per evitare critiche al pagellista

Di Lorenzo 8.5 – Con Theo Hernandez si conferma l’esterno più forte del campionato: anche per distacco. Corsa, tempi, cross, tocchi e rigore propiziato. Poi, anche il gol del 2-0

Rrahmani 6.5 – Pochi rischi nel primo tempo, con serenità su Vina in scivolata nella prima sbavatura azzurra alla mezz’ora

Jesus 7 – Fa bella figura su Pinamonti in chiusura nella prima frazione: si ripete nella ripresa (88′ Ostigard sv)

Olivera 6 – Si sgancia con continuità e riesce a lavorare bene con Raspadori. Gara ordinata

Anguissa 6.5 – Cerca e trova Raspadori per metter palloni dentro anche aprendo gli spazi per i frecciarossa Di Lorenzo e Politano

Lobotka 6.5 – Meno centrale nel gioco, più frangiflutti che metronomo puro. Spezza e fa ripartire, cercando più il lungo e meno il corto rispetto al passato (82′ Elmas sv)

Zielinski 7 – Entra bene in gara, cercando la palla filtrante soprattutto per Politano, ogni pallone giocato è armonico (82′ Cajuste sv)

Politano 7 – Mette subito in crisi Vina, con un asse con Zielisnki subito brillante nella sventagliata e si procura il rigore trasformato da Osimhen. Esce per Kvara dopo aver sfiorato il gol in un paio di circostanze (61′ Kvaratskhelia 7 – Entra ed illumina: giocata da sinistra verso destra, mette dentro un pallone stratosferico per Di Lorenzo)

Osimhen 7.5 – Il rigore lo mette dentro per il terzo gol in 2 partite e fin da subito spiega a Tresoldi che sarà una brutta serata

Raspadori 6 – Gioca al posto di Kvara e trova subito l’asse con Di Lorenzo per il palo dopo un minuto. Buona gara, nulla di trascendentale ed un rigore sbagliato (82′ Simeone sv)

All. Garcia 6.5 – Non ruba gli occhi il suo Napoli, ma cerca di velocizzare la manovra tra incroci e palle tagliate. 6 punti in due gare e tutto fila liscio

PAGELLE SASSUOLO

Consigli 6 – Non può nulla sul rigore di Osimhen, nella prima frazione si registra qualche buona uscita. Bene in qualche circostanza, si arrende a Di Lorenzo

Toljan 5.5 – Non male la gara su Raspadori, poi però si macchia di un fallo di mano che, però, non diventa un rigore trasformato da Raspadori

Tressoldi 5.5 – Giocare contro Osimhen è un’esperienza tipo il morbillo. Fa male, poi quando finisce apprezzi lo starne senza. Ci aggiunge la migliore occasione di testa del Sassuolo nel primo tempo. Nel secondo tempo è ancora più dura

Erlic 6 – Quello chiamato ad uscire sugli inserimenti ed a coprire su Raspadori: tosta ma non molla

Vina 5 – Non facile la gara con Politano che prova sempre a scappargli alle spalle, ma prova anche ad offendere quando può, ma è tosta tenere (61′ Ceide 6 – Cambia cliente la fascia, da Politano a Raspadori con meno sofferenza)

Boloca 6 – Prova ad inseguire Politano sullo splendido tacco di Di Lorenzo e procura il rigore, nel complesso non gioca un brutto primo tempo. Dopo l’espulsione si stanca e va fuori (61′ Racic 5 – Il Napoli tracima da ogni dove, difficile tenere gli ormeggi)

Lopez 3 – Dopo il gol del Napoli, riesce a registrare la manovra ed evitare che soffochi nel possesso azzurro. In avvio di ripresa, si fa buttare fuori per espressioni rivolte

Henrique 6 – Prova a tamponare la catena di destra del Napoli, spesso con risultati poco lusinghieri

Bajrami 6.5 – Si muove molto, cerca gli spazi in alto a destra e crea qualche grattacapo (76′ Thorstvedt sv)

Pinamonti 4.5 – Si vede poco, chiuso da Juan Jesus. Brutta e complessa gara (69′ Mulattieri 6 – Entra a gara compromessa, ma fa più del compagno)

Laurientè 5 – Poca roba il suo primo tempo, preoccupato a chiudere più che offendere, solo uno spunto nel finale

All. Dionisi 6 – Il Napoli è più forte e schiera un 4-5-1 stretto in fase di non possesso. Non si distende sempre bene, ma non sfigura nel primo tempo. Nella ripresa gara stravolta da Lopez

ARBITRO

Giua 6.5 – Corregge la decisione sul primo rigore, gestisce bene i cartellini e vede in modo gusto il secondo penalty

TABELLINO

RETI: 16 rig. Osimhen, 64′ Di Lorenzo

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Raspadori. A disposizione: Contini, Gollini, Mario Rui, Natan, Ostigard, Zanoli, Cajuste, Elmas, Russo, Lozano, Kvaratskhelia, Simeone, Zerbin. All.: Garcia.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Tressoldi, Erlic, Vina, Boloca, Lopez, Henrique, Bajrami, Pinamonti, Laurientè. A disp. Pegolo, Cragno, Ceide, Ferrari, Miranda, Mulattieri, Paz, Pedersen, Racic, Thorstvedt, Viti, Volpato. All. Dionisi.

ARBITRO: Giua

AMMONITI: Tresoldi

ESPULSI: Maxime Lopez