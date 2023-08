Nuovo club per Bonucci: annuncio UFFICIALE del DS

Arrivano importanti indicazioni sul futuro di Leonardo Bonucci, annuncio del direttore sportivo: “Vogliamo un difensore”

Quando finisce un amore, non sempre i rapporti restano idilliaci. Sembra questo il caso della separazione imminente di Leonardo Bonucci e la Juventus: la decisione di escluderlo dal progetto tecnico non è stata compresa a pieno dal difensore, che ora cerca una soluzione.

Mentre in Italia arrivano ancora indicazioni sulla volontà di Bonucci di farsi reintragrare nella rosa di Massimiliano Allegri, dalla Germania tornano a parlare del suo futuro. Non è un mistero che, insieme alla Lazio e ad altri club, ci sia anche l’Union Berlino a valutare l’affondo per il centrale della Nazionale. Annuncio ufficiale del direttore sportivo.

Il DS dell’Union Berlino: “Bonucci? Può arrivare praticamente gratis”

Arrivano importanti novità sul futuro di Leonardo Bonucci. Ai microfoni di ZDF, Oliver Ruhnert ha parlato senza filtri: “Vogliamo assolutamente aggiungere un difensore centrale”.

La dichiarazione del direttore sportivo dell’Union Berlino ha portato inevitabilmente alla domanda successiva, quella su Bonucci: “In questo momento il suo trasferimento sarebbe praticamente gratis, ne sapremo di più entro venerdì”. Il 1 settembre, infatti, chiude il mercato e per quel momento il futuro del centrale dovrebbe essere definito. Insomma, quella tedesca continua ad essere un’opzione forte per il futuro di Bonucci, mentre un suo riavvicinamento con la Juventus non appare praticamente percorribile.

Il centrale di Viterbo resta nella storia del club bianconero, con il quale può vantare oltre 500 presenze ufficiali oltre che la vittoria di una serie interminabile di titoli e trofei. L’epilogo della sua avventura juventina, però, verrà sempre ricordato con difficoltà e dispiacere, dal giocatore in primis. La direzione intrapresa dal nuovo corso bianconero, però, è chiara e non si ferma a guardare indietro: al suo posto in rosa c’è Huijsen, classe 2005.

