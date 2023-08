Juventus, UFFICIALI i convocati: Allegri ha un altro titolare non al meglio

La Juve ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Bologna: Szczesny out, ma Allegri dovrà fare i conti con un altro problema

La prima giornata ha mostrato subito una bella Juventus, solida e aggressiva, con la voglia di vincere il match e ricordare a tutti la propria forza. Oggi, contro il Bologna, i bianconeri dovranno dimostrare che quella prestazione non è stata un fuoco fatuo. Allegri, però, dovrà fare i conti con qualche problemino fisico da parte dei suoi.

Chi non prenderà parte al match è Szczesny, come annunciato dal tecnico livornese in conferenza stampa, e al suo posto giocherà Mattia Perin. Un altro titolare che si presenta al match non nel migliore dei modi è Timothy Weah: l’americano ha subito un pestone alla caviglia contro l’Udinese e non ha ancora smaltito del tutto l’infortunio.

Juve-Bologna, i convocati: Szczesny out, Weah non è al meglio

La Juventus ha diramato la lista dei convocati ufficiali per la sfida odierna contro il Bologna, che andrà in scena alle ore 18.30 all’Allianz Stadium: non ci sarà Szczesny, come annunciato da Allegri in conferenza.

Fino all’ultimo è rimasta in dubbio la presenza di Timothy Weah, ancora non al meglio dopo l’infortunio subito nella prima giornata di Serie A. E, invece, l’americano è presente nella lista dei convocati e oggi sarà a disposizione di Massimiliano Allegri. La sua presenza dal primo minuto non è comunque scontata, infatti è in corso un ballottaggio a stelle e strisce con Weston McKennie: in vantaggio resta il nuovo arrivato, ma Allegri scioglierà i suoi dubbi solo prima del match. Ecco la lista dei convocati bianconeri:

PORTIERI: Pinsoglio, Perin, Garofani

DIFENSORI: Bremer, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Huijsen, Rugani, Cambiaso

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Pogba, Kostic, McKennie, Miretti, Fagioli, Weah, Rabiot, Nicolussi Caviglia

ATTACCANTI: Chiesa, Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling Jr, Kean, Soulé

