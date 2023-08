Incubo Allegri, l’hanno già “esonerato”

Primo tempo con tante ombre per la Juventus in casa contro il Bologna, alla rete subita cresce il polverone di polemiche sul gioco scarno promosso dal tecnico Allegri

L’atteso esordio della Juventus alla prima partita ufficiale della stagione in casa, contro il Bologna, è stato aperto dal silenzio assordante del pubblico sugli spalti.

Una sensazione mistica che ha accompagnato i primi minuti della gara, durante i quali i padroni di casa bianconeri hanno faticato a creare occasioni di evidente pericolosità. Per alcuni demeriti e per la voglia, da parte dell’avversaria allenata da Thiago Motta, di compattare le linee in fase di non possesso lasciando alla Juventus un palleggio arido lungo la trequarti.

Stiamo di nuovo dormendo … #JuveBologna — TEA (@manuestrella6) August 27, 2023

Questa è la Juventus che riconosco, una pena..#JuveBologna — Vincenzo Tavano (@VincenzoTavano2) August 27, 2023

Non vedo l’ora che finisca questa stagione, già pieno #JuveBologna — FxLxM (@ClaudioVerga) August 27, 2023

Juventus in difficoltà contro il Bologna, tifosi infuriati con Allegri

Proprio questo tipo di gioco, difficilmente propositivo al netto di qualche insignificante guizzo offensivo, il popolo bianconero ha ricominciato a spaccarsi in due.

I commenti negativi hanno raggiunto non soltanto Alex Sandro, il cui errore ha portato a favorire la prima rete della partita del Bologna ad opera dello scozzese Ferguson, ma soprattutto il tecnico Massimiliano Allegri.

Mi sembrava strano.. è tornato lo STREGONE di Livorno#JuveBologna — 3asler (@3asler_) August 27, 2023

Alex Sandro da estinguere#JuveBologna — TammyJJ (@TammyJJ20) August 27, 2023

Siamo tornati a giocare come sappiamo!!!!! Allegri out!!!!! — Maury Carminati stravede per Allegri in Nazionale (@maurycarminati) August 27, 2023

#JuventusBologna Allegri ci ha rimeso le sue mani. Juve messa MALISSIMO in campo, slegata, slacciata, lunga, i calciatori Juve non sanno che cazzo fare. Bologna ordinato, organizzato, pressa bene, ottimo/intelligente giro palla — Michele (@MichelMercury) August 27, 2023

Mi pare di capire che entro stasera sarà di nuovo Allegri out. — Lenuccia (@lenuccia82) August 27, 2023