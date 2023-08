Stadio Unipol Domus: storia, posti, come arrivarci, dove dormire e prezzi delle partite

Panoramica generale sull’Unipol Domus, l’impianto sportivo che ospita le partite casalinghe del Cagliari neopromosso in Serie A

Il Cagliari, nella scorsa stagione, ha cambiato passo con l’arrivo di Claudio Ranieri; il tecnico ha permesso alla squadra di arrivare prima ai playoff e poi ottenere la promozione in Serie A. Obiettivo raggiunto nella finale con il Bari dove il gol qualificazione è arrivato negli ultimi secondi di partita quando tutto sembrava ormai perso.

Ennesima impresa della carriera di Ranieri che, ora, vuole portare il Cagliari alla salvezza; riuscire a mantenere la categoria non sarà semplice ma il club può contare sull’esperienza di un tecnico che sa come gestire determinate sfide.

Un fattore, per restare nel massimo campionato italiano, potrà essere la Unipol Domus; davanti al proprio pubblico, infatti, la squadra dovrà costruire la salvezza. Ecco cosa bisogna sapere sulla casa del Cagliari.

Anno di inaugurazione Unipol Domus

Iniziamo con il discorso dell’inaugurazione e, da questo punto di vista, non possiamo non sottolineare una cosa importante; la Unipol Domus prima era conosciuta come Sant’Elia la cui inaugurazione risale al 1970. Stadio che è stato successivamente demolito il 10 marzo 2015 per dare vita proprio alla Unipol Domus.

La nuova casa del Cagliari ha aperto le porte al pubblico il 10 settembre 2017 con i tifosi che spingono i loro beniamini verso la conquista dei tre punti.

Capienza Unipol Domus

Passiamo, ora, al discorso relativo alla capienza; anche in questo caso, però, facciamo un confronto. Il Sant’Elia aveva una capienza di 16.000 persone, la Unipol Domus può contenere 16.416 tifosi. Leggermente più grande, dunque, con i tifosi che creano una meravigliosa atmosfera e fanno sentire tutto il loro amore verso i propri beniamini.

Dove comprare i biglietti

Passiamo, ora, al discorso relativo ai biglietti; per quanto riguarda il dove comprarsi basta andare sul sito ufficiale del Cagliari, scegliere la partita preferita e andare ad acquistare il biglietto per recarsi allo stadio il giorno del match. I biglietti si possono prendere anche sul circuito Ticketone.

Quanto costano i biglietti

Bisogna, anche, andare a vedere il costo dei biglietti; da questo punto di vista dobbiamo sottolineare come il prezzo vari a seconda sua della partita sia del settore in cui si decide di andare. Per quanto riguarda gli abbonamenti, anche in questo caso, si parla di una differenza di prezzo in base al settore in cui ci si vuole abbonare; la differenza di costo dovrebbe andare da un minimo di 230 euro ad un massimo di 1400 euro.

Dove parcheggia la tifoseria ospite

I tifosi delle squadre che fanno visita al Cagliari hanno bisogno di un’altra informazione e facciamo riferimento al discorso relativo al parcheggio. Da questo punto di vista dobbiamo dire che il settore ospiti sembra avere un numero di 40 posti auto.

Dove dormire vicino allo stadio

I tifosi che vanno a vedere una partita (magari serale) della loro squadra del cuore in casa del Cagliari potrebbero aver bisogno di un posto dove alloggiare per la notte. Ci sono da questo punto di vista diverse possibilità “Hotel Nautilus”, “Palazzo Doglio”, “Hotel Villa Fanny” ma anche “Hotel Italia”.

Stadio Unipol Domus: come raggiungerlo

I tifosi che decidono di andare a vedere le partite del Cagliari hanno la necessità di sapere come raggiungere la Unipol Domus. Possiamo dire che, per arrivare all’impianto sportivo, ci sono diverse possibilità.

Come arrivare allo stadio in auto?

Iniziamo con la prima possibilità, quella di raggiungere lo stadio in auto; per chi arriva a Cagliari dal nord della Sardegna (quindi da Sassari, Nuoro, Olbia, Alghero), deve seguire la statale SS131-SS131 fino ad arrivare alle porte della città; a quel punto bisogna prendere l’Asse Mediano di Scorrimento ed uscire allo svincolo di Viale Campioni d’Italia 1969/1970; lo stadio lo si troverà veramente a pochi metri.

Per chi, invece, vuole andare allo stadio ma si trova nelle vicinanze della costa sud-est dell’isola, deve percorrere la statale SS125var e poi la SS125 fino ad arrivare alla zona est della città; a quel punto dovrà proseguire lungo la spiaggia del Poetto e il lungomare del Golfo. Si arriverà nei pressi dello stadio da sud attraverso Via Lungo Saline e Viale del Poetto.

Come arrivare allo stadio in autobus?

Passiamo, ora, a vedere come poter arrivare allo stadio Unipol Domus di Cagliari utilizzando l’autobus; la linea da prendere è la numero sei che fa proprio capolino davanti allo stadio. Un mezzo, dunque, piuttosto rapido per andare a vedere (dal vivo) una partita del Cagliari.

Come arrivare allo stadio in treno?

Per quanto riguarda, invece, il discorso relativo al treno è fondamentale sapere che, non appena arrivati a Cagliari, bisognerà prendere l’autobus PQ. Questa linea ferma in Piazza Matteotti. A questo punto bisogna arrivare fino alla fermata Poetto Ponte Vittorio che si trova veramente a pochi minuti dallo stadio.

Come arrivare allo stadio in aereo?

Concludiamo con l’aereo come mezzo per arrivare allo stadio Unipol Domus; una volta usciti dall’aeroporto è consigliabile prendere i mezzi per raggiungere ii centro città. A questo punto si deve prendere, come già detto in precedenza, la linea 6 che ci porta nei pressi dello stadio.