Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 26 agosto

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 26 agosto 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 26 agosto 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Tutti i quotidiani sportivi italiani sono accomunati da un elemento: in prima pagina, c’è il volto beffardo di Romelu Lukaku. La Gazzetta dello Sport titola in maniera piuttosto significativa: “ROMA KOLOSSAL LUKAKU”, “Il colpo dei Friedkin“. Anche in casa Inter arrivano importanti novità: “Pavard è libero e non si allena, lunedì all’Inter”. Gli altri titoli di giornata: “Milan-Toro, due luci a San Siro”; “Juve-Chiesa, patto tra club e attaccante: Fede non andrà a scadenza, in vista un rinnovo a breve”.

Il Corriere dello Sport apre con Lukaku: “BIG ROMA”; “Il Chelsea dice sì al prestito, tifosi giallorossi pazzi del belga: città in delirio”. Anche a Milano i tifosi sono protagonisti: “Milan, in 72.000 per Leao e Pulisic“. Spazio anche per i sogni azzurri dell’atletica: “Primo tempo in finale: la 4×100 fa sognare”.

Perfino Tuttosport mette Romelu Lukaku in prima pagina, ma questa volta accompagnato da Dusan Vlahovic: “HANNO VINTO I TIFOSI”. Con Lukaku verso la Roma, il serbo resterà a Torino e i tifosi dei due club sono pienamente soddisfatti. Gli altri titoli di giornata: “Via libera, Pavard vede l’Inter”; “Il calcio d’Arabia? Un teleflop”; “Pioli e Juric, fame di gol”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di sabato 26 agosto 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

In Spagna tiene banco il caso Rubiales, AS titola: “FULMINADO“. Il governo spagnolo sospenderà Rubiales settimana prossima, ma lui ha deciso di non dimettersi. In Francia, invece, lo sguardo è sul campo. L’Equipe apre così: “DEJA DES FRISSONS”. Il Paris Saint-Germain e il Lens sono pronti a sfidarsi.