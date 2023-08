Probabili formazioni Milan-Torino: Pioli non cambia idea, Reijnders a centrocampo

Le formazioni di Milan-Torino, match valevole per la seconda giornata di Serie A. Ecco le scelte di Stefano Pioli e Ivan Juric

Dopo il successo contro il Bologna, il Milan torna in campo e lo fa per la prima volta a San Siro, contro il Torino.

Ad attendere la squadra di Stefano Pioli ci saranno oltre 70mila tifosi. C’è grande attesa per vedere all’opera Christian Pulisic, che cerca il bis, dopo la rete al Dall’Ara. Sarà lui a completare il tridente offensivo, nel 4-3-3, con Olivier Giroud e Rafael Leao.

Nessun dubbio anche a centrocampo, dove davanti la difesa ci sarà ancora Rade Krunic. Ai suoi lati, invece, ecco Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek. Dietro, Pioli si affiderà a Theo Hernandez, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Davide Calabria. La scelta è ricaduta sul capitano, che vince così il ballottaggio con Pierre Kalulu.

Formazione fatta anche per Ivan Juric, che si affida al solito 3-4-2-1, con Milinkovic-Savic tra i pali. La difesa a tre sarà composta da Schuurs, Buongiorno e Rodriguez. Sugli esterni ecco Bellanova e Vojvoda, con al centro Ricci e Ilic. In avanti Radonijc vince il ballottaggio con Karamoh e affianca Vlasic e Sanabria.

Le formazioni di Milan-Torino

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli

Indisponibili: Bennacer

Squalificati:

Diffidati:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, R. Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Radonijc, Vlasic; Sanabria. All.: Juric.

Indisponibili: Seck

Squalificati: –

Diffidati: –

Serie A, Milan-Torino: dove vederla in tv

Milan-Torino, gara valida per la seconda giornata di Serie A e in programma sabato 26 agosto alle ore 20:45, allo stadio San Siro, sarà visibile in diretta tv e in streaming sia su Dazn che su Sky Sport, oltre che su Now, attraverso tutte le piattaforme compatibili.

Il calendario di Milan e Torino

Il Torino è pronto a tornare in campo domenica 3 settembre, in casa, alle ore 18.30, contro il Genoa. Il 18/9, sempre alle 18.30, invece, ecco la trasferta contro la Salernitana.

Dopo la sfida contro il Torino, i Milan sarà chiamato a giocare con la Roma, all’Olimpico, venerdì 1 settembre, sempre in serata. Al rientro, dalla sosta per le nazionali, ecco subito il derby, contro l’Inter, il 16 settembre alle ore 18.00