Milan travolto definitivamente, addio lampo: ‘doppietta’ a sorpresa

L’obiettivo di mercato del Milan sta per sfumare con il giocatore sempre più vicino ad un trasferimento in Premier League

In questa sessione estiva di mercato, il Milan è stato sicuramente il club italiano più attivo; i rossoneri, infatti, hanno cambiato molto andando a regalare a Pioli una serie di nuovi innesti che devono portare la squadra a lottare per il campionato ed essere protagonista in Champions League. Tanti volti nuovi ma una sintonia che sembra essersi già creata; contro il Bologna, specialmente nel primo tempo, il Milan ha espresso un gran calcio andando sul due a zero in pochi minuti.

L’ultimo colpo di mercato del Milan è stato Pellegrino; i rossoneri, per l’attacco, stavano pensando ad un vice Giroud nonostante la presenza di Okafor in modo da regalare a Pioli un’altra alternativa dal punto di vista offensivo. Tra i nomi individuati quello di Ekitike, attaccante in forza al PSG ma che in questa sessione di mercato sembra destinato a lasciare il club campione in carica della Ligue One.

Una trattativa per nulla calda con il Milan che non ha mai affondando definitivamente il colpo; i rossoneri, e questa è la novità, sembrano essere definitivamente tagliati fuori da una trattativa di mercato che sta andando in direzione Premier League. Sul giocatore, infatti, ci sono diversi club del principale campionato inglese con il classe 2002 che, in questi giorni di mercato, potrebbe trasferirsi in Premier.

Ekitike, niente Milan: futuro in Premier League

Come abbiamo detto, dunque, il futuro di Ekitike non sarà in Serie A; Milan tagliato fuori con l’attaccante destinato alla Premier League. Sono diversi i club interessanti al giocatore tra cui (come riportato da Sky UK) Everton e Brentford.

Il Brentford sembra essere la destinazione preferita dallo stesso PSG per un discorso di crescita per il ragazzo; il club, però, al momento sembra essere concentrato su altri obiettivi di mercato per andare a rinforzare il reparto offensivo. Ecco perché l’Everton può tornare in pista nonostante i Toffees stanno per chiudere l’arrivo di Beto dall’Udinese per una cifra superiore ai trenta milioni di euro.

Sean Dyche ha bisogno di rinforzare il proprio reparto offensivo considerando le difficoltà, a livello realizzativo, mostrate nelle prime due giornate di campionato dove sono arrivate due sconfitte con zero gol fatti e cinque subiti. Serve un cambio di passo se si vuole evitare di vivere una stagione molto complicata a livello di classifica; Ekitike, nonostante la giovane età, potrebbe dare una grossa mano al reparto offensivo dell’Everton.