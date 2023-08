Fiato sospeso Juventus, pronto un nuovo blitz: vola in Premier League

L’apertura che tira in ballo indirettamente anche la Juventus. L’indiscrezione che cambia le carte in tavola: Giuntoli spiazzato

Salvo clamorosi colpi di scena negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato la Juventus si limiterà a valutare quelle occasioni che potrebbero concretizzarsi. Le uscite rappresentano la condizione necessaria e sufficiente delle prossime mosse dei bianconeri, che pur non chiudendo le porte ad eventuali acquisti last minute, deve prima sfoltire l’organico.

Sugli esterni, ad esempio, dove il futuro di Kostic è ancora un rebus tutto da sciogliere. Ma occhio al possibile domino a centrocampo. Pur essendo entrato molto bene nel corso della sfida contro l’Udinese, infatti, Mckennie potrebbe fare le valigie nei prossimi giorni. Sulla cessione del texano non c’è il veto di Allegri e se dovesse arrivare un’offerta importante Giuntoli si siederebbe al tavolo delle negoziazioni. La ‘Vecchia Signora’ non vorrebbe mettere a bilancio una deleteria minusvalenza ma con un assegno da almeno 20/25 milioni si potrebbero aprire scenari interessanti. Non è un caso che la Juventus, tra i diversi profili sondati, abbia messo nel mirino diversi calciatori della Ligue 1.

Calciomercato Juventus, il Liverpool non perde di vista Thuram: lo scenario

Il sogno della Juve è Khéphren Thuram. Tuttavia con il passare dei giorni le chances per i bianconeri di mettere le mani sul tuttocampista del Nizza, reduce da una stagione strepitosa che lo ha letteralmente consacrato a livello internazionale, si stanno drasticamente assottigliando.

La concorrenza è infatti molto folta e comprende, tra le altre, anche Liverpool e Manchester United. Abilissimo nelle due fasi, Thuram fa gola soprattutto in Premier League al punto che la sua valutazione ha già raggiunto quota 50 milioni di euro. Il Nizza vorrebbe trattenerlo per coltivarne ancora il processo di crescita. Tuttavia nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante, le chances che Thuram faccia le valigie non sono affatto da escludere. Secondo quanto riferito da Football 365, infatti, il profilo di Thuram non sarebbe affatto sparito dai radar del Liverpool, che potrebbe affondare il colpo nel caso in cui l’assalto ad uno tra Gravenberch ed Amrabat (tra gli altri) fallisse. Soltanto un improvviso dietrofront, dunque, potrebbe portare Thuram a vestire la maglia della Juve.