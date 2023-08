Tentazione Juve, subito 60 milioni per Chiesa

Possibile assalto in extremis del top club per Federico Chiesa. L’indiscrezione sull’attaccante e gli ultimi aggiornamenti

Il futuro alla Juventus di Federico Chiesa non è ancora blindato. In extremis, infatti, un top club potrebbe nuovamente piombare sul gioiello bianconero.

“Puntiamo fortemente su Vlahovic, certo però che difronte ad offerte irrinunciabili dobbiamo pensare a dare un’aggiustatina ai conti. Per noi sono incedibili, ma dobbiamo pensare prima ad aggiustare i conti. Se arrivano offerte irrinunciabili, ci sediamo”. Nella conferenza stampa di presentazione, il neo direttore sportivo Cristiano Giuntoli aveva fatto chiarezza sulla situazione. La Juve punta su Vlahovic e Chiesa, ma di fronte ad offerte irrinunciabili sarà costretta a valutare il sacrificio di mercato.

Una proposta che nell’ultima settimana di trattative potrebbe arrivare dal Liverpool. I ‘Reds’, infatti, devono fare i conti col possibile addio immediato di Momo Salah. L’Arabia Saudita e l’Al-Ittihad sono piombati con forza sull’egiziano, recapitando un’offerta da 115 milioni e un triennale al giocatore superiore ai 200 milioni a stagione.

Calciomercato Juventus, minaccia Liverpool per Federico Chiesa

Il club inglese non avrebbe intenzione di privarsi della sua stella, ma l’irrinunciabile offerta saudita potrebbe presto far vacillare anche i ‘Reds’.

L’ex Roma, invece, avrebbe già detto sì al trasferimento ed al nuovo contratto faraonico. La situazione è in divenire e da tenere d’occhio anche sul fronte Chiesa. In caso di addio di Salah, il Liverpool non avrebbe problemi a bussare in casa Juventus con i 60 milioni di euro richiesti per la cessione dell’esterno bianconero. I tifosi della Juve tremano.