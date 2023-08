Doppio colpo dalla Juve, ma non solo: Frosinone scatenato

Frosinone a caccia di nuovi innesti sul mercato: doppio colpo dalla Juventus, ma non solo

Un battesimo decisamente di fuoco: dopo aver ospitato il Napoli alla prima giornata, il Frosinone attende l’Atalanta. Due giornate decisamente impegnative per i ciociari neopromossi.

Mentre la squadra di Di Francesco dovrà restare concentrata sul campo, il club riflette e lavora sul mercato. Il colpo grosso si chiama Cheddira, capocannoniere della scorsa Serie B e pronto ad esordire in Serie A dopo essere arrivato in prestito dal Napoli. La dirigenza però vuole regalare a Di Francesco nuovi innesti, in particolare davanti. In questo senso gli occhi sono rivolti in particolare in casa Juventus. Piacciono tanto Soule e Kaio Jorge: l’ipotesi di un possibile doppio affare con i bianconeri si fa sempre più concreta.

Frosinone, per la mediana occhi su Maleh

Abbiamo sottolineato come per quanto riguarda l’argentino una decisione verrà presa entro il fine settimana. Le prossime ore potrebbero quindi essere decisive.

Oltre dunque a Soule, il Frosinone, come detto, preme per Kaio Jorge. Il brasiliano ha bisogno di continuità e di una squadra che gli garantisca minuti: anche per lui le prossime ore potrebbero essere decisive, per un doppio colpo che si chiuderebbe in prestito. Due nomi che rafforzeranno il reparto offensivo, ma non saranno gli unici.

C’è infatti un altro profilo che piace molto in casa ciociara. Si tratta di Youssef Maleh. Il Lecce ha riscattato l’italo-marocchino quest’estate dalla Fiorentina, ma potrebbe lasciare il Salento per approdare in prestito in gialloblù e rafforzare la mediana di Di Francesco. Da parte del Lecce c’è un’apertura: chissà che oltre al duo bianconero, il tecnico abruzzese non possa accogliere anche un altro nuovo innesto. E’ stato lui stesso ad annunciare in conferenza stampa come “Arriveranno altri innesti”. In uscita invece ci sono Bidaoui e Haoudi, non convocati contro l’Atalanta per scelta tecnica: segno di come i due siano ormai fuori dai progetti di Di Francesco. Si cercano acquirenti.