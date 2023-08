“Tornerà in campionati più competiti”: l’annuncio su Veiga che sorprende tutti

La decisione di Gabri Veiga di accettare subito l’Arabia ha sorpreso tutti, ma resta una porta aperta: “Ha tempo di tornare”

La notizia del giorno nel mondo del calcio è quella relativa a Gabri Veiga, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, lo spagnolo ha accettato l’offerta dell’Al Ahli. Rispedita al mittente, invece, la proposta del Napoli: un trasferimento paradigmatico sul cambiamento dei tempi.

In molti hanno commentato la scelta della rivelazione della scorsa Liga, compreso Toni Kroos con parole dure, e nella mattinata di oggi anche Rafa Benitez ne ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico del Celta Vigo ha annunciato: “Sicuramente non sarà tra i convocati perché emotivamente è molto difficile per un ragazzino della sua età gestire tutto, a maggior ragione in una partita contro il Real Madrid“. L’ex allenatore del Napoli, poi, ha commentato anche la scelta di Gabri Veiga.

Benitez ‘perdona’ Gabri Veiga: “È un’opportunità per il ragazzo”

Rafa Benitez ha commentato in questo modo l’imminente trasferimento di Gabri Veiga in Arabia Saudita: “Considerata la sua età, può tornare a giocare in campionati più competitivi, ma forse il campionato arabo diventerà un campionato competitivo nei prossimi anni”. Un’analisi lucida e che, purtroppo per il calcio europeo, si potrebbe rivelare particolarmente azzeccata.

Il tecnico spagnolo, poi, ha continuato: “Il ragazzo ha un’opportunità e anche per la sua famiglia è un’opportunità. La cosa triste per noi è che cedendo un tuo giocatore ne devi acquistare un altro, che però dovrà adattarsi”. Insomma, Benitez guarda già oltre Gabri Veiga e pensa al sostituto.