Stadio Via del mare Lecce: storia, posti, come arrivarci, dove dormire e prezzi delle partite

Andiamo a fare una panoramica generale sullo stadio Ettore Giardiniero – Via del mare che ospita le partite casalinghe del Lecce

Nella nuova stagione di Serie A, la 2023/2024, il Lecce ha iniziato nel migliore dei modi. E’ infatti arrivare la vittoria, in rimonta, contro la Lazio grazie a due gol nel giro di un minuto.

L’obiettivo del Lecce, in questa stagione, è quello di mantenere la categoria; per riuscire a salvarsi sarà fondamentale fare più punti possibili davanti al proprio pubblico. Ecco quello che dobbiamo sapere sullo stadio Ettore Giardiniero – Via del mare.

Anno inaugurazione Ettore Giardiniero – Via del mare

E’ chiaro come la prima informazione da dare sia quella riferita all’anno di inaugurazione; lo stadio del Lecce, Ettore Giardiniero – Via del mare, ha aperto le proprie porte il due ottobre del 1966. Da quel momento il club ha una casa dove poter disputare le partite casalinghe ed avere il supporto del pubblico.

Capienza Ettore Giardiniero – Via del mare

A proposito dei tifosi, andiamo a vedere quante persone possono stare all’interno dell’impianto sportivo del Lecce. La capienza massima dell’Ettore Giardiniero – Via del mare è di 40.670 posti. Un numero decisamente importante e, in alcune circostanze, è possibile anche avere il tutto esaurito.

Dove comprare i biglietti

Informazione che, senza ombra di dubbio, può essere utile ai tifosi del Lecce troviamo (senza ombra di dubbio) quella riguardante i biglietti e dove poterli acquistare. I tifosi, per andare a vedere la partita allo stadio, possono recarsi al punto vendita stadio, sul sito di Vivaticket ma anche in tutti i punti vendita Vivaticket.

Quanto costano i biglietti

Sempre per quanto riguarda i biglietti non possiamo non prendere in considerazione il discorso relativo al prezzo; il costo, bisogna andarlo a sottolineare, varia a seconda del settore in cui si va a vedere la partita. Il costo varia da un minino di diciannove euro ad un massimo di cinquantacinque euro.

Non solo il costo dei biglietti; bisogna andare a parlare anche degli abbonamenti e anche in questo caso il prezzo varia a seconda del settore dello stadio. Gli abbonamenti del Lecce vanno da un minino di 305 euro ad un massimo di 2500 che riguarda il settore della Tribuna Vip.

Dove parcheggia la tifoseria ospite

Andiamo ora a dare un’altra informazione che può risultare utile per quanto riguarda i tifosi ospiti; per i sostenitori delle squadre che vanno a vedere il Lecce all’Ettore Giardiniero – Via del mare serve anche l’area parcheggio. Questa si trova alla strada provinciale 364 San Cataldo

Dove dormire vicino allo stadio

I tifosi che seguono la loro squadra allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del mare potrebbero aver bisogno anche di un posto dove dormire. Le possibilità sono ampie: “Appartamenti Villa Sabina” “Family Friendly House“, “B&b Lecce House” ma anche “Masseria & Spa LuciaGiovanni“.

Stadio Ettore Giardiniero – Via del mare: come raggiungerlo

Altra informazione da dover dare, e che interessa e non poco ai tifosi, riguarda la modalità su come raggiungere lo stadio Ettore Giardiniero – Via del mare. Sono diverse le possibilità che permettono ai tifosi di recarsi allo stadio e, di conseguenza, vedere la partita.

Come arrivare allo stadio in auto?

Iniziamo con la prima opzione, ovvero la possibilità di andare allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del mare in macchina; ai tifosi è consigliabile prendere l’uscita 8A Settelacquare oppure la 7A Stadio. Si tratta delle uscite più vicine allo stadio del Lecce.

Sempre in auto esiste anche la possibilità, percorrendo l’Autostrada A14, di uscire a Bari-Nord e poi proseguire per la Super Strada Bari-Brindisi-Lecce. A questo punto i tifosi dovranno continuare sulla Viale Brindisi e, alla rotonda, girare a destra. Ora bisogna continuare per un percorso di 500 metri prima di svoltare a sinistra.

Ci troveremo di fronte ad un vero e proprio incrocio a T e, a questo punto, girare prima a destra e poi a sinistra. A questo punto continuare su Via Del Mare.

Come arrivare allo stadio in treno?

Passiamo, ora, alla possibilità di raggiungere lo stadio di Lecce con il Treno; una volta arrivati alla stazione ci sono varie opzioni per i tifosi. La prima è l’autobus, con la linea 32 che ci impiega una mezz’ora esatta; se si vuole impiegare meno tempo, invece, si può prendere un taxi.

Possibilità di arrivare allo stadio, dalla stazione del treno, anche a piedi ma il tempo di percorrenza supera l’ora.

Come arrivare allo stadio in autobus?

Vi è la possibilità di raggiungere lo Stadio Ettore Giardiniero – Via del mare anche in autobus; in questo caso è fondamentale sapere come, ogni giorno in cui il Lecce gioca una partita, i tifosi possono usufruire del servizio “Stadio in bus” che porta la gente allo stadio. Il servizio è attivo da tre ore prima del calcio d’inizio.

Come arrivare allo stadio in aereo?

Andiamo, ora, a concludere con la possibilità di andare a Lecce (per vedere una partita allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del mare) in aereo. Una volta giunti all’aeroporto, i tifosi possono usufruire di un servizio navetta per potersi recare allo stadio.