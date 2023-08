Scelta fatta, addio Milan per la Premier League

Il Milan per chiudere il mercato ha la necessità di garantire almeno un altro attaccante a Stefano Pioli: il calciatore ha però già fatto la sua scelta

Oggi c’è stata la presentazione di Marco Pellegrini, nono colpo dello scoppiettante mercato del Milan. Nono, ma non ultimo, perché nei piani di Furlani e Moncada almeno un altro acquisto è ancora da regalare a Stefano Pioli.

Con l’argentino che si è detto pronto a giocare anche a sinistra, come sostituto di Theo Hernandez, la vera necessità del mercato rossonero è in avanti. Serve un attaccante che possa far rifiatare Giroud, considerato che il francese ha 37 anni e che Okafor predilige giocare in un’altra posizione e ha bisogno di ambientarsi senza pressioni al calcio italiano.

Ecco allora che i dirigenti milanisti sono a caccia del profilo giusto e con Azmoun che va verso la Roma, i rossoneri devono incassare un altro stop: vuole la Premier League.

Calciomercato Milan, Ekitike sceglie la Premier League

Si parla di Hugo Ekitike, centravanti in uscita dal Paris Saint-Germain. Il 21enne, 189 centimetri, è uno dei nomi accostati al Milan nelle ultime settimane.

Il suo profilo, per età e prezzo, è l’ideale per il nuovo corso rossonero, ma l’ostacolo è rappresentato dalla volontà del calciatore di approdare in Premier League. Stando a quanto riporta ‘caughtoffside’, infatti, il calciatore avrebbe detto no alla proposta del Lione, spiegando di voler andare a giocare in Inghilterra.

Resta da vedere se la risposta al Milan sarebbe la stessa e, soprattutto, se dalla Premier League ci sarà una proposta concreta per il calciatore. Il West Ham è interessato e potrebbe trovare la strada spianata. Per i rossoneri restano in piedi altre piste, come quella che porta a Jovic, in uscita dalla Fiorentina.