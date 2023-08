Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 24 agosto

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 24 agosto 2023

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con lo scenario clamoroso che potrebbe riguardare Roberto Mancini, ex Ct della Nazionale, tentato dalla proposta dell’Arabia Saudita: triennale a 90 milioni di euro. “Mancio, fuga d’oro” è il titolo della ‘rosea’. In alto, la richiesta di Pioli al Milan per chiudere il mercato: “Milan, dammi il 9“. “Correa via, vai Sanchez” è invece l’ultima svolta per l’Inter.

Il ‘Corriere dello Sport’ apre quasi a tutta pagina con “Lukaku salvali tu“: la Roma non riesce a prendere neanche Zapata ed è ancora alla ricerca di un attaccante. “Kvara raddoppia, chiede 5 milioni” riassume la situazione per il rinnovo del georgiano del Napoli, mentre sull’Inter: “Ciao Correa, Sanchez scalpita“, con l’addio dell’argentino in direzione Marsiglia.

Su ‘Tuttosport’, apertura con “Allegri chiama Morata“: ancora una volta, lo spagnolo può tornare alla Juventus. Mentre il Torino fa muro per uno dei suoi pilastri: “Atalanta su Buongiorno. Cairo: no!“.

In Spagna, non si spegne l’eco del caso Rubiales, che dopo la finale del Mondiale femminile ha baciato sulle labbra la giocatrice Jenni Hermoso. La quale adesso reagisce: “Jenni Hermoso exige medidas contra Rubiales” è il titolo di ‘Marca’. Intanto, in Francia, parla il Ct della nazionale Deschamps su Mbappé: “Pour Kylian, ça n’a pas de prix de jouer“, la dichiarazione forte su ‘L’Equipe’.