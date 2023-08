Nuovo attaccante per il Milan: c’è la ‘conferma’ ufficiale

Nuovo attaccante per il Milan, è arrivato anche l’annuncio ufficiale che conferma il possibile affare: cosa sta succedendo

Il Milan vuole il ‘decimo’. I rossoneri cercano l’acquisto numero 10 per chiudere il mercato e l’obiettivo principale di Furlani e Moncada è un attaccante.

Serve qualcuno che possa far rifiatare Giroud, titolare indiscusso del reparto offensivo di Stefano Pioli. Ovviamente, servirà anche qualcosa a basso costo perché gli investimenti ci sono stati e il budget a disposizione non è poi così elevato.

Di nomi ne sono stati fatti tanti, partendo da Taremi del Porto, passando per Kean (la Juve chiede però trenta milioni), arrivando ad altri profili come Azmoun (atteso a Roma per vestire giallorosso). Altro profilo accostato nei giorni scorsi alla società rossonera è Niclas Fullkrug, 30 anni, attaccante del Werder Brema.

La società tedesca chiede una cifra intorno ai venti milioni di euro, ma non chiude la porta ad una sua cessione, tutt’altro. Proprio sul tedesco è arrivato un annuncio ufficiale che conferma la possibilità di un approdo al Milan nei prossimi giorni.

Calciomercato Milan, il Werder ammette: “Cerchiamo il sostituto di Fullkrug”

Il Werder Brema è pronto a chiudere l’arrivo di un sostituto nel caso in cui Fullkrug dovesse essere ceduto negli ultimi giorni di mercato.

Questo è quanto ha affermato il direttore sportivo Clemens Fritz in conferenza stampa. “Abbiamo la pretesa che, se dovesse succedere qualcosa, ci impegneremo con le sostituzioni”. Insomma, a Brema sono pronti ad ogni eventualità in questo rush finale di calciomercato: se Fullkrug dovesse andare via e approdare al Milan, il Werder non si lascerà sfuggire il sostituto.