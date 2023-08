“Lukaku-Roma si fa così”: annuncio in diretta

“Ecco come Lukaku alla Roma è un’opzione possibile”: l’annuncio in diretta su quello che potrebbe essere un grande colpo last minute

Siamo ufficialmente entrati in quella fase calda del mercato in cui tutto, davvero, può accadere. L’ultima settimana della sessione estiva di calciomercato è quella degli affari last minute, delle occasioni irrinunciabili da cogliere al volo: tra queste, c’è anche l’opzione Lukaku per la Roma.

Ne abbiamo parlato in diretta su TvPlay insieme a Tancredi Palmeri, che ha definito questo come il “calciomercato più folle di sempre. Non come fuochi d’artificio, ma come colpi di scena ne abbiamo viste di tutte”. Dal caso Samardzic al ribaltone proprio relativo a Big Rom, passando per Scamacca fino ad arrivare a Gabri Veiga nelle ultime ore. Tancredi Palmeri ci ha svelato anche come l’affare Lukaku potrebbe diventare possibile per i giallorossi.

Lukaku alla Roma ad una condizione: il punto di Tancredi Palmeri

José Mourinho vuole un attaccante importante e Romelu Lukaku rappresenterebbe il miglior innesto possibile per il reparto offensivo giallorosso. Riuscire ad arrivare al belga, però, non è un’impresa semplice. Tancredi Palmeri ha spiegato in diretta su TvPlay come questo affare potrebbe diventare realtà.

Il noto giornalista ha dichiarato: “Se il Chelsea apre al prestito allora può essere fattibile Lukaku alla Roma, altrimenti la vedo difficile. Il tempo passa e i competitors sono sempre meno”. Inoltre, Tancredi Palmeri ha commentato anche la strategia della dirigenza della Juventus nella questione Lukaku: “Ha cercato più di indebolire l’acerrimo nemico che altro (Inter n.d.r.). Poi forse il belga era anche un obiettivo di Allegri“. Prima di tutto, però, quella dei bianconeri è sembrata più un’azione di disturbo. Per la Roma, invece, Romelu Lukaku potrebbe tramutarsi nella più clamorosa occasione di mercato possibile.