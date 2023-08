La FIGC ‘congela’ il titolo: campionato nel caos, ribaltone UFFICIALE

Il nuovo caso rischia di scompaginare nuovamente le carte in tavola: sta per intervenire il Consiglio di Stato. Lo scenario

Negli ultimi mesi a calamitare l’attenzione mediatica, oltre al calcio giocato e alle indiscrezioni di mercato, sono state anche e soprattutto le vicende extra-calcistiche. Chi pensava che, con l’inizio dei campionati, la situazione fosse stata definitivamente rivolta, sarà costretto a ricredersi.

Ne sa qualcosa il Siena, escluso dal Campionato di Serie C e con un futuro che sembrava già scritto, con annessa ripartenza dall’Eccellenza. Dopo la dichiarazione di fallimento, infatti, la Atlas Consulting si è praticamente assunto l’onere di avviare la ricostruzione del club toscano. Il Tar del Lazio, però, nella giornata di lunedì ha cambiato nuovamente le carte in tavola, decidendo di mettere in stand-by l’assegnazione del titolo sportivo. Presa di posizione confermata anche dalla FIGC che, staccandosi dallo sprint con il quale il Comune di Siena aveva accelerato la pratica per l’assegnazione del titolo sportivo all’Atlas Consultig, ha deciso di congelare il titolo. Lo scenario è in evoluzione costante e il 4 settembre potrebbero esserci novità importantissime.

Siena, anticipata la data dell’Udienza del Consiglio di Stato

In quella data, infatti, è prevista l’Udienza del Consiglio di Stato, dalla quale si capirà quale sarà il futuro del Siena. Alla luce dell’avvio ormai imminente dei vari campionato, l’udienza è stata anticipata in maniera tale da avere un riscontro ufficiale in tempi relativamente brevi.

Ricordiamo che l’udienza inizialmente era stata fissata il 26 settembre; fattori contingenti e l’avvio del campionato di Eccellenza sempre più vicino, però, porteranno al verdetto definitivo già il 4 settembre. Il nodo da sciogliere è sicuramente intricato. Seguiranno la vicenda da molto vicino per fornirvi tutti i ragguagli del caso. Staremo a vedere cosa succederà.