DIRETTA Conference League, Rapid Vienna-Fiorentina: formazioni UFFICIALI LIVE

La Fiorentina sfida il Rapid Vienna nei playoff di Conference League: gli aggiornamenti di Calciomercato.it sul risultato del match

La Fiorentina fa il suo debutto in Conference League: dopo la finale dello scorso anno, la squadra di Italiano prova a ripetere il percorso europeo e inizia dai playoff contro il Rapid Vienna.

La gara di andata è in programma questo pomeriggio in Austria: i viola scendono in campo confermando in gran parte l’undici che ha vinto all’esordio in campionato contro il Genoa. Fuori causa Sabiri, Ikoné e Amrabat, Italiano deve rinunciare a Kayode a causa di una tonsillite. Dal primo minuto ci sarà Dodò, con il ballottaggio sulla trequarti tra Kouamé e Brekalo vinto dal croato e Nzola preferito ancora a Beltran.

Qualche problema di formazione per il Rapid Vienna con Barisic che deve rinunciare a Cvetkovic, che si è rotto il crociato. Per il resto, occhi puntati in attacco a Grull e al capitano Burgstaller.

Formazioni ufficiali e dove vedere in tv Rapid Vienna-Fiorentina

Rapid Vienna-Fiorentina, in programma alle ore 19 di giovedì 24 agosto, sarà trasmessa in diretta da Sky e TV8.

Ecco le formazioni ufficiali:

Rapid Vienna (4-3-3): Headl; Schick, Hofmann, Querfeld, Auer; Oswald, Kerschbaum, Sottlberger; Seidl, Burgstaller, Grull. All.: Barisic

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Nzola, Brekalo. All.: Italiano