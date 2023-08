Calciomercato Serie A 2023-2024: acquisti, cessioni e ufficialità, tutte le operazioni delle squadre italiane

Tutte le trattative di mercato ufficiali del mercato di Serie A 2023-2024: acquisti, cessioni e trattative ufficiali di tutte le 20 squadre.

Il mercato è nella fase conclusiva e, in questi ultimi giorni, le società stanno cercando di chiudere gli ultimi colpi per completare le proprie rose nel miglior modo possibile. Non è stata una sessione facile considerando le difficoltà economiche dei vari club ma anche l’inserimento, prepotente, delle squadre arabe che (visto una disponibilità praticamente illimitata) hanno preso diversi giocatori a suon di contratti milionari.

Nonostante questo, però, in Serie A non sono mancati colpi importanti e la squadra più attiva sul mercato è stata, senza ombra di dubbio, il Milan. Tra i vari giocatori presi non possiamo non citare Pulisic, esterno offensivo di grande qualità. Anche i nerazzurri hanno fatto un colpo importante andando a prendere Frattesi, uno dei migliori centrocampisti italiani in circolazione. A parametro zero, invece, è arrivato Cuadrado.

Desta molto interesse la nuova Juventus con gli arrivi di Milik e Weah che vanno a rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. Per quanto riguarda le romane, i giallorossi si sono assicurati Aouar e Ndicka a parametro zero mentre hanno acquistato Paredes. I biancocelesti hanno messo a segno un colpo molto interessante e stiamo parlando di Kamada.

Tra gli acquisti più importanti dobbiamo parlare di due operazioni di mercato che hanno visto protagonista l’Atalanta; i bergamaschi, infatti, si sono assicurati Scamacca e De Ketelaere con il belga che può essere uno dei grandi protagonisti della stagione appena iniziata.

Suscita parecchio interesse il colpo che ha messo a segno il Genoa; il club neopromosso, infatti, ha regalato Retegui a Gilardino. L’attaccante, nel giro della nazionale italiana, può mettere in mostra le proprie qualità in un campionato per nulla semplice come quello italiano.

Atalanta: acquisti e cessioni ufficiali

Allenatore: Gian Piero Gasperini (confermato)

Acquisti: Kolasinac (difensore, Olympique Marsiglia), Bakker (difensore, Bayer Leverkusen), Adopo (centrocampista, Torino), De Ketelaere (centrocampista, Milan) El Bilal Touré (attaccante, Almeria), Scamacca (attaccante, West Ham)

Cessioni: Sportiello (portiere, Milan), Cittadini (difensore, Monza), Demiral (difensore, Al Ahli), Maehle (centrocampista Wolfsburg), Boga (attaccante, Nizza), Hojlund (attaccante, Manchester United), Maehle (c, Wolfsburg)

Bologna: acquisti e cessioni ufficiali

Allenatore: Thiago Motta (confermato)

Acquisti: Beukema (difensore, Az Alkmaar), El Azzouzi (Union Saint-Gilloise), Fabbian (centrocampista, Reggina), Ndoye (attaccante, Basilea), Karlsson (attaccante, Az Alkmaar)

Cessioni: Bardi (portiere, Reggiana), Kyriakopoulos (difensore, Monza), Kasius (difensore, AZ Alkmaar), Medel (centrocampista, Vasco da Gama), Schouten (centrocampista, Wolfsburg), Soriano (centrocampista, svincolato), Arnautovic (attaccante, Inter), Sansone (attaccante, svincolato), Juwara (attaccante, Vejle BK)

Cagliari: acquisti e cessioni ufficiali

Allenatore: Claudio Ranieri (confermato)

Acquisti: Scuffet (portiere, Cluj), Augello (difensore, Sampdoria), Prati (centrocampista, Spal), Jankto (centrocampista, Sparta Praga), Sulemana (centrocampista, Verona), Shomurodov (attaccante, Roma) Oristanio (attaccante, Volendam)

Cessioni: Barreca (difensore, Sampdoria), Prelec (attaccante, WSG Tirol), Millico (attaccante, Ascoli)

Empoli: acquisti e cessioni ufficiali

Allenatore: Paolo Zanetti (confermato)

Acquisti: Caprile (portiere, Bari), Pezzella (difensore, Lecce), Bereszynski (difensore, Napoli), Ranocchia (centrocampista, Monza) Maldini (a, Spezia), Gyasi (attaccante, Spezia), Shpendi (attaccante, Cesena), Cancellieri (attaccante, Lazio)

Cessioni: Vicario (portiere, Tottenham), Ujkani (portiere, svincolato), Parisi (difensore, Fiorentina), Bandinelli (centrocampista, Spezia), Stojanovic (difensore Sampdoria)

Fiorentina: acquisti e cessioni ufficiali

Allenatore: Vincenzo Italiano (confermato)

Acquisti: Christensen (portiere, Hertha Berlino), Parisi (difensore, Empoli), Mina (difensore, Everton), Sabiri (centrocampista, Sampdoria), Arthur (centrocampista, Juventus), Infantino (c, Rosario Central), Nzola (attaccante, Spezia), Beltran (attaccante, River Plate);

Cessioni: Sirigu (portiere, svincolato), Cerofolini (portiere, Frosinone), Venuti (difensore, Lecce), Igor (difensore, Brighton), Terzic (difensore, Salisburgo), Rasmussen (difensore, Brondby), Bianco (centrocampista, Reggiana), Saponara (attaccante, Verona), Cabral (attaccante, Benfica)

Frosinone: acquisti e cessioni ufficiali

Allenatore: Eusebio Di Franceso (nuovo)

Acquisti: Cerofolini (portiere, Fiorentina), Marchizza (difensore, Sassuolo), Romagnoli (difensore, Lecce), Barrenechea (centrocampista, Juventus), Harraoui (centrocampista, Sassuolo), Brescianini (centrocampista, Cosenza), Kvernadze (attaccante, FC Kolkheti 1913), Cuni (attaccante, Saarbrücken), Cheddira (attaccante, Bari)

Cessioni: Boloca (centrocampista, Sassuolo), Rohden (centrocampista, Karagumruk), Kone (centrocampista, Como), Roberto Insigne (attaccante, Palermo), Moro (attaccante, Spezia)

Genoa: acquisti e cessioni ufficiali

Allenatore: Alberto Gilardino (confermato)

Acquisti: Leali (portiere, Ascoli), Sommariva (portiere, Pescara), Martin (difensore, Mainz), De Winter (difensore, Juventus), Malinovskyi (centrocampista, Marsiglia), Thorsby (centrocampista, Union Berlino), Retegui (attaccante, Tigre), Messias (attaccante, Milan)

Cessioni: Semper (portiere, Como), Vodisek (portiere, Rogasaka), Criscito (difensore, fine carriera), Czyborra (difensore, Pec Zwolle), Sturaro (centrocampista, svincolato), Portanova (centrocampista, Reggiana), Lipani (centrocampista, Sassuolo)

Inter: acquisti e cessioni ufficiali

Allenatore: Simone Inzaghi (confermato)

Acquisti: Di Gennaro (portiere, Gubbio), Sommer (portiere, Bayern Monaco), Audero (portiere, Sampdoria), Bisseck (difensore, Aarhus), Carlos Augusto (difensore, Monza), Cuadrado (centrocampista, svincolato), Frattesi (centrocampista (Sassuolo), Thuram (attaccante, Borussia Monchengladbach), Arnautovic (attaccante, Bologna)

Cessioni: Handanovic (portiere, svincolato), Onana (portiere, Manchester United), Cordaz (portiere, svincolato), Stankovic (portiere, Sampdoria), Skriniar (difensore, PSG), Bellanova (difensore, Torino), Gosens (difensore, Union Berlino), D’Ambrosio (difensore, Monza), Brozovic (centrocampista, Al Nassr), Gagliardini (centrocampista, Monza), Dzeko (a, Fenerbahce), Carboni (attaccante, Monza), Esposito (a, Spezia), Mulattieri (attaccante, Sassuolo)

Juventus: acquisti e cessioni ufficiali

Allenatore: Massimiliano Allegri (confermato)

Acquisti: Weah (centrocampista, Lille), Milik (attaccante, Marsiglia)

Cessioni: Pellegrini (difensore, Lazio), Barrenechea (centrocampista, Frosinone)

Lazio: acquisti e cessioni ufficiali

Allenatore: Maurizio Sarri (confermato)

Acquisti: Pellegrini (difensore, Juventus), Rovella (centrocampista (Juventus), Kamada (centrocampista, svincolato), Isaksen (attaccante, Midtjylland), Castellanos (attaccante, Girona)

Cessioni: Maximiano (portiere, Almeria), Radu (difensore, fine carriera), Milinkovic-Savic (centrocampista, Al Hilal), Romero (attaccante, Milan), Cancellieri (attaccante, Empoli)

Lecce: acquisti e cessioni ufficiali

Allenatore: Roberto D’Aversa (nuovo)

Acquisti: Venuti (difensore, Fiorentina), Smajlovic (difensore, Taby KF), Rafia (centrocampista, Pescara), Ramadani (centrocampista, Aberdeen), Keba (centrocampista, Valenciennes), Almqvist (attaccante, Rostov), Krstovic (attaccante, Dunajska Streda).

Cessioni: Tuia (difensore, svincolato), Ceccaroni (difensore, Palermo), Cetin (difensore, Ankaragugu), Umtiti (difensore, Lille), S. Romagnoli (difensore, Frosinone), Pezzella (difensore, Empoli), Cassandro (difensore, Como), M.Hjulmand (centrocampista, Sporting), Ceesay (attaccante, Damac)

Milan: acquisti e cessioni ufficiali

Allenatore: Stefano Pioli (confermato)

Acquisti: Sportiello (portiere, Atalanta), Pellegrino (difensore, Platense), Loftus-Cheek (centrocampista, Chelsea), Reijnders (centrocampista, AZ Alkmaar), Musah (centrocampista, Valencia), Pulisic (attaccante, Chelsea), Romero (attaccante, Lazio), Okafor (attaccante, Salisburgo), Chukwueze (attaccante, Villarreal)

Cessioni: Vasquez (portiere, Sheffield Wednesday), Tatarusanu (portiere, Abha), Gabbia (difensore, Villarreal), Tonali (centrocampista, Newcastle), De Ketelaere (centrocampista, Atalanta), Rebic (attaccante, Besiktas)

Monza: acquisti e cessioni ufficiali

Allenatore: Raffaele Palladino (confermato)

Acquisti: Gori (portiere, Perugia), Cittadini (difensore, Atalanta), D’Ambrosio (difensore, Inter), Kyriakopoulos (difensore, Sassuolo), Gagliardini (centrocampista, Inter), Carboni (attaccante, Inter).

Cessioni: Cragno (portiere, Sassuolo), Marrone (difensore, svincolato), Carlos Augusto (difensore, Inter), Donati (difensore, svincolato), Barberis (centrocampista, svincolato), Ranocchia (centrocampista, Empoli), Valoti (centrocampista, Pisa), Gytkjaer (attaccante, Venezia),

Napoli: acquisti e cessioni ufficiali

Allenatore: Rudi Garcia (nuovo)

Acquisti: Natan (difensore, Bragantino), Cajuste (centrocampisti, Reims)

Cessioni: Kim (difensore, Bayern Monaco)

Roma: acquisti e cessioni ufficiali

Allenatore: Josè Mourinho (confermato)

Acquisti: Ndicka (difensore, svincolato), Llorente (difensore, Leeds), Kristensen (difensore, Leeds), Aouar (centrocampista, svincolato), Paredes (centrocampista, PSG), Sanches (centrocampista, PSG)

Cessioni: Missori (difensore, Sassuolo), Ibanez (difensore, Al Ahli), Vina (difensore, Sassuolo), Tahirovic (centrocampista, Ajax), Granata (centrocampista, Granada), Darboe (centrocampista, Lask), Matic (centrocampista, Rennes), Volpato (attaccante, Sassuolo), Providence (a, Hartberg)

Salernitana: acquisti e cessioni ufficiali

Allenatore: Paulo Sousa (confermato)

Acquisti: Costil (portiere, Lille), Legowski (centrocampista, Pogon Stettino), Stewart (attaccante, Mount Pleasant), Ikwuemesi (attaccante, Celje)

Cessioni: Troost-Ekong (difensore, PAOK Salonicco), Vilhena (centrocampista, Panathinaikos), Piatek (attaccante, Basaksehir), Bonazzoli (attaccante, Verona)

Sassuolo: acquisti e cessioni ufficiali

Allenatore: Alessio Dionisi (confermato)

Acquisti: Cragno (portiere, Monza), Pedersen (difensore, Feyenoord), Viti (difensore, Nizza), Vina (difensore, Roma), Missori (difensore, Roma), Boloca (centrocampista, Frosinone), Lipani (centrocampista, Genoa), Racic (centrocampista, Braga), Mulattieri (attaccante, Inter), Volpato (attaccante, Roma)

Cessioni: Muldur (difensore, Fenerbahce), Rogerio (difensore, Wolfsburg), Romagna (difensore, Reggiana), Marchizza (difensore, Frosinone), Harraoui (centrocampista, Frosinone), Frattesi (centrocampista, Inter)

Torino: acquisti e cessioni ufficiali

Allenatore: Juric (confermato)

Acquisti: Popa (portiere, Voluntari), Bellanova (difensore, Inter), Tameze (centrocampista, Verona)

Cessioni: Aina (difensore, Nottingham Forest), Singo (difensore, Monaco) Adopo (centrocampista, Atalanta)

Udinese: acquisti e cessioni ufficiali

Allenatore: Andrea Sottil (confermato)

Acquisti: Zemura (difensore, Borunemouth), Kabasele (difensore, Watford), Joao Ferreira (difensore, Watford), Quina (centrocampista, Watford), Zarraga (centrocampista, Athletic), Ake (centrocampista, Juventus) Brenner (attaccante, Cincinnati), Lucca (attaccante, Ajax)

Cessioni: Becao (difensore, Fenerbahce), Udogie (difensore, Tottenham), Zeegelaar (difensore, svincolato), Buta (difensore, Gil Vicente), Arslan (centrocampista, Melbourne City), Pereyra (centrocampista, svincolato), Nestorovski (attaccante, svincolato)

Verona: acquisti e cessioni ufficiali

Allenatore: Marco Baroni (nuovo)

Acquisti: Saponara (centrocampista, Fiorentina), Folorunsho (centrocampista, Bari), Serdar (centrocampista, Hertha Berlino), Bonazzoli (attaccante, Salernitana), Mboula (attaccante, Racing Santander)

Cessioni: Ceccherini (difensore, Karagumruk), Sulemana (centrocampista, Cagliari), Tameze (centrocampista, Torino), Veloso (centrocampista, Pisa), Lasagna (attaccante, Karagumruk)