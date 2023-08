Accordo verbale, nuovo ribaltone per Vlahovic

Ultimi giorni di trattative e tutto può ancora succedere: accordo verbale a sorpresa, ribaltone anche per Vlahovic

Tutto può succedere. Manca ormai una settimana alla fine del calciomercato e tutto è ancora in fermento. Si aspettano gli ultimi fuochi d’artificio ed anche la Juventus avrà molto da fare in questi giorni che separano dalla chiusura.

Qualcosa dovrà accadere anche in attacco dove Kean è ambito in Premier League e potrebbe lasciare nuovamente i bianconeri, magari facendo spazio a quel Morata che potrebbe vivere la sua terza esperienza a Torino. Sembra proiettato alla permanenza, invece, Dusan Vlahovic, dopo essere stato per mesi dato come possibile partente, ovviamente davanti ad una proposta importante.

Quella che non è arrivata, ma che potrebbe anche arrivare negli ultimi giorni, mettendo la Juve davanti al solito bivio: accettare, provando magari a riaccendere la pista Lukaku, o dire no e puntare tutto sul serbo. Un segnale di una possibile offerta last minute arriva, neanche a dirlo, dalla Premier League ed in particolare da Londra.

Calciomercato Juventus, Balogun riavvicina Vlahovic al Chelsea

Qui l’Arsenal ha dato tempo in vetrina Folarin Balogun, 21 anni, attaccante accostato anche all’Inter. Il bomber inglese, lo scorso anno in rete 21 volte con a maglia del Reims, era finito nel mirino anche del Chelsea, alla ricerca di un attaccante visto gli infortuni di inizio stagione che hanno colpito Nkunku e Chukwuemeka.

I Blues però sembrerebbero essere stato superati dal Monaco: il club del Principato, secondo quanto riferisce ‘Sky Sports UK’, avrebbe raggiunto un accordo di base con i Gunners che non si sono mai mossi dalla valutazione di circa 60 milioni di euro. Ora si aspetta l’offerta ufficiale per far decollare l’affare.

Nessun problema, invece, per gli accordi con il calciatore che avrebbe già dato il suo benestare al ritorno in Ligue 1 con la maglia del Monaco. Se davvero il Chelsea dovesse perdere Balogun, i Blues potrebbero decidere di rompere gli indugi e tornare in maniera prepotente su Vlahovic.