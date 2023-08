Stadio Renato Dall’Ara: storia, posti, come arrivarci, dove dormire e prezzi delle partite

Andiamo a fare una panoramica generale per conoscere meglio lo stadio Renato Dall’Ara dove il Bologna gioca le partite casalinghe

Il Bologna è una delle squadre del massimo campionato italiano; nella stagione 2023/2024 è arrivata la sconfitta casalinga contro il Milan con il risultato di due a zero in favore dei rossoneri ma lo stadio ha comunque sostenuto i propri beniamini.

Andiamo a scoprire qualcosa in più sull’impianto sportivo che ospita le partite casalinghe del Bologna, il Renato Dall’Ara.

Anno di inaugurazione Stadio Renato Dall’Ara

La prima informazione che vogliamo fornire per una maggiore conoscenza dello stadio Renato Dall’Ara riguarda l’anno di inaugurazione, l’anno in cui è stato aperto per la prima volta. Da questo punto di vista parliamo di uno degli impianti sportivi più antichi d’Italia; la casa del Bologna, infatti, è stata inaugurata il 27 maggio del lontano 1927.

Capienza Stadio Renato Dall’Ara

A livello di capienza, il Renato Dall’Ara può ospitare fino a 38.279 persone; un numero decisamente importante con lo stadio che ha volta risulta anche sold out, tutto esaurito. In occasione di partite importanti, infatti, i tifosi del Bologna si muovono in massa per recarsi allo stadio e sostenere la propria squadra dal primo all’ultimo minuto.

Dove comprare i biglietti

Informazione decisamente utile per i tifosi che desiderano andare allo stadio e, di conseguenza, hanno bisogno di sapere come poter comprare i biglietti. Per i tifosi non ci sono problemi da questo punto di vista dal momento che si può fare direttamente dal cellulare.

La procedura è molto semplice: si sceglie la partita dal sito, si decide il settore e il posto in cui andare, si inseriscono i dati, si paga il biglietto e a quel punto il tifoso riceverà una mail con il biglietto e, una volta arrivati allo stadio, bisognerà mostrare il codice per poter entrare a vedere la partita.

Quanto costano i biglietti

Altra informazione, sempre riguardanti i biglietti, è il costo; bisogna sottolineare come il prezzo varia a seconda del settore (ma anche della partita) che il tifoso sceglie. Di base, allo stadio Renato Dall’Ara, il costo dei biglietti va da un minino di venti euro ad un massimo di ottanta euro.

Passiamo, ora, al discorso relativo agli abbonamenti per lo stadio Renato Dall’Ara; in questo caso la cifra da spendere varia, ovviamente, in base al settore in cui il tifoso decide di abbonarsi. Il costo va dai 230 euro (250 a partire dallo scorso 24 luglio) della Curva Bulgarelli ai 1465 euro (1540 a partire, sempre, dallo scorso 24 luglio) delle Poltrone Gold.

Dove parcheggia la tifoseria ospite

I tifosi che decidono di seguire la propria squadra in trasferta al Renato Dall’Ara è possibile che abbiano bisogno di sapere dove parcheggiare la propria auto. Iniziamo con il sottolineare come il settore ospiti si trovi in Via Menabue e, a livello di parcheggio, la zona per i tifosi è lungo la Via Porrettana e la Via Don Luigi Sturzo.

Dove dormire vicino allo stadio

Sempre per i tifosi ospiti, delle squadre che vanno a sfidare il Bologna al Renato Dall’Ara, è decisamente utile conoscere dove poter alloggiare. Vicino allo stadio troviamo il “Ghisello Luxury Guesthouse“, “La Finestra su San Luca“, il “Room Sweet Room“, “All’Ombra del Portico” ma anche il “Villa Benni B&B“.

Stadio Renato Dall’Ara: come raggiungerlo

Bisogna, poi, fornire un’altra informazione decisamente importante ai tifosi, sia del Bologna sia delle squadre ospiti che si recano al Dall’Ara; si tratta dell’informazione su come raggiungere lo stadio e, da questo punto di vista, abbiamo diverse opzioni possibili.

Come arrivare allo stadio in auto?

Iniziamo dalla prima possibilità, quella di arrivare allo stadio con la macchina; in questo caso se stiamo percorrendo l’autostrada A1 (Milano-Napoli) dobbiamo uscire a Bologna Casalecchio.

Lo stadio, però, è raggiungibile anche dall’autostrada A14 (quella Bologna-Taranto) e, in questo caso, i tifosi dovranno seguire le indicazioni verso Firenze per poi uscire sempre a Bologna Casalecchio.

Abbiamo anche la possibilità di raggiungere lo stadio percorrendo l’autostrada A13, la Bologna-Padova; anche in questo caso bisognerà seguire le indicazioni per Firenze e poi uscire a Bologna Casalecchio.

Una volta arrivati al casello di Bologna Casalecchio dobbiamo prendere la prima uscita della tangenziale, quella che va verso Bologna centro. A questo punto bisogna prendere la terza uscita che ci porta alla rotonda Onorato Malaguti e, una volta qui, imboccare la prima uscita fino a che non arriviamo al semaforo. Dal semaforo bisogna girare a sinistra Via Don Luigi Sturzo per poi andare dritto sino a che non incrociamo Via Porrettana. Queste, dunque, le indicazioni per arrivare allo stadio Renato Dall’Ara con la macchina.

Come arrivare allo stadio in treno?

Allo stadio, però, ci possiamo arrivare anche in treno; in questo caso è utile sapere che dalla stazione di Bologna si possono prendere degli autobus navetta o anche utilizzare le linee 14, 21 e 37.

Come arrivare allo stadio in autobus?

Passiamo, ora, alla possibilità di andare allo stadio Renato Dall’Ara utilizzando l’autobus; in questo caso è utile sapere che ci sono tre linee a disposizione dei tifosi, la 14, la 20 e la 21 ma, nei giorni in cui il Bologna gioca in casa, dalla stazione del treno si può prendere una linea apposita per raggiungere lo stadio.

Come arrivare allo stadio in aereo?

Concludiamo con l’ultima possibilità, andare allo stadio prendendo l’aereo. Per i tifosi è necessario essere a conoscenza che, dall’aeroporto Guglielmo Marconi si può prendere una linea che porta alla stazione centrale e poi la linea dell’autobus 77.