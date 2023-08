Stadio Artemio Franchi di Firenze: storia, posti migliori, come arrivarci, dove dormire e prezzi

Una panoramica generale per scoprire tutte le informazioni sull’Artemio Franchi, lo stadio dove la Fiorentina gioca le partite casalinghe

La Fiorentina è una delle squadre più importanti del campionato italiano e, da quando è arrivato Italiano, il club ha alzato l’asticella risultando protagonista anche in ambito internazionale. Le partite casalinghe dei viola vengono disputate allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Ecco quello che dobbiamo sapere sulla casa del club viola.

Anno di costruzione Artemio Franchi di Firenze

Iniziamo con la prima informazione necessaria ad una maggiore conoscenza dello stadio Artemio Franchi di Firenze; l’impianto, dove i viola giocano le loro partite casalinghe, è stato inaugurato il 13 settembre del 1931 e ha subito una ristrutturazione nel corso del biennio 1988-1990.

Si tratta, senza ombra di dubbio, di uno degli impianti più importanti del massimo campionato italiano; andare a giocare a Firenze, per le squadre, non è per nulla semplice.

Capienza Artemio Franchi di Firenze

Passiamo, ora, alla capienza dell’Artemio Franchi di Firenze; da questo punto di vista possiamo sottolineare come lo stadio possa ospitare, al suo interno, fino a 43.147 persone. Un numero decisamente importante con l’impianto che diventa sold out in partite di cartello di campionato o in sfide europeo di un certo livello. L’atmosfera che si respira, in queste occasioni, è qualcosa di unico.

Dove comprare i biglietti

Passiamo ora ad una di quelle informazioni che più interessano i tifosi della Fiorentina, dove comprare i biglietti delle partite in modo da potersi recare allo stadio per andare a sostenere la propria squadra del cuore da vicino.

I biglietti per le partite si possono acquistare nella biglietteria online o, direttamente al Fiorentina Point che si trova in in Via dei Sette Santi 28/r. Lo si può contattare sia telefonicamente (al 055571259) o scrivendo una mail all’indirizzo fiorentinapoint@acffiorentina.it

Quanto costano i biglietti

Per quanto riguarda il costo dei biglietti dello Stadio Artemio Franchi possiamo dire come il prezzo vari a seconda del settore in cui si vuole vedere la sfida ma anche in relazione alla partita che si sceglie di andare a vedere.

Il prezzo dei biglietti, come detto, varia e va dai quindici euro (curva) ai centonovanta che, invece, è il costo della Tribuna Executive. Passiamo, invece, all’abbonamento e anche in questo caso i prezzi variano a seconda del settore in cui si vuole andare. Gli abbonamenti possono essere acquistati al Fiorentina Point.

Dove parcheggia la tifoseria ospite

Per quanto concerne, invece, il discorso relativo al parcheggio per la tifoseria ospite dello stadio Artemio Franchi di Firenze abbiamo una precisa indicazione. Il parcheggio, infatti, si trova vicino all’incrocio tra Viale Pasquale Paoli, Viale Manfredo Fanti e Viale Enrico Cialdini. Informazione fondamentale per i tifosi delle squadre che decidono di seguire la loro squadra a Firenze.

Dove dormire vicino allo stadio

Per chi decide di seguire la propria squadra del cuore a Firenze serve anche capire in quale posto è più conveniente dormire. Ci sono diverse possibilità, vari hotel vicino all’Artemio Franchi.

I tifosi, infatti, possono decidere di alloggiare all’Hotel “Ungherese Small Luxury Hotel“, all’Hotel “Sotto Fiesole“, a “Casa Marcella… nature or culture“, a “Palazzo Lombardo“. Troviamo anche “Canto dei mille” e “A casa di Lilli“.

Stadio Artemio Franchi di Firenze: come raggiungerlo

Non possiamo poi non parlare di un’altra informazione fondamentale, quella su come raggiungere lo stadio. Sono diverse, infatti, le possibilità per raggiungere lo Stadio Artemio Franchi.

Come arrivare allo stadio in auto?

Iniziamo con l’auto; con questo mezzo, per raggiungere lo stadio, si deve percorre l’autostrada A1 Milano-Napoli e poi prendere l’uscita Firenze Sud. A questo punto bisogna fare l’intero viadotto di Varlungo Marco Polo e, a questo punto, non ci resta che seguire le indicazioni con la scritta stadio che ci porteranno dritti all’Artemio Franchi.

Come arrivare allo stadio in treno?

Passiamo, ora, alla seconda possibilità; lo stadio, infatti, si può raggiungere anche in treno. Con questo mezzo la fermata più vicina è quella di Firenze Campo di Marte che si trova a 400 metri di distanza dello stadio. Una volta che siamo usciti dalla stagione dobbiamo percorrere Largo Gennarelli fino a quando non arriviamo al semaforo.

Se, invece, arriva alla fermata di Firenze Santa Maria Novella, è consigliabile prendere un treno che ci porta alla stazione Campo di Marte.

Come arrivare allo stadio in autobus?

Andiamo, ora, a vedere come arrivare allo stadio Artemio Franchi prendendo l’autobus; una volta arrivati al centro di Firenze (stazione Santa Maria Novella o Piazza San Marco) dobbiamo scegliere una delle seguenti linee: la 7, la 17 o la 20.

Come arrivare allo stadio in aereo?

Chiudiamo con l’ultima opzione percorribile, ovvero l’aereo. Per chi sceglie questa strada è utile sapere che l’aeroporto più vicino è quello di Firenze non proprio vicinissimo allo stadio Artemio Franchi. A questo punto ci sono diverse possibilità a partire dal taxi anche se, bisogna sottolinearlo, il costo è decisamente elevato.

Se si vuole evitare una spesa importante è utile sapere che dall’aeroporto di Firenze si possono prendere gli autobus e la linea più diretta è la 389.