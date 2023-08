Nuovo fondo dal Qatar: annuncio imminente da 7 miliardi

Uno dei principali club in Europa sta per essere ceduto ad un fondo qatariota per una cifra monstre

Dopo tante suggestioni degli ultimi mesi, si sta per concretizzare una delle cessioni più onerose della storia del calcio mondiale. Qualora venissero confermate le prime cifre circolate intorno all’affare, verrebbe superata anche la somma da quasi 5 miliardi di euro sborsata da Todd Boehly un anno fa per prelevare le quote del Chelsea.

Un’operazione da 7 miliardi di euro, quella rivelata dal ‘The Sun’, che vedrebbe il passaggio della proprietà del Manchester United nelle mani di un importantissimo fondo qatariota. Dopo aver già tentato lo scorso febbraio di prelevare le quote del club, Jassim Al Thani sarebbe ad un passo dall’acquisizione dei ‘Red Devils’. Il ricco imprenditore qatariota, membro della famiglia regnante Al Thani e figlio dell’ex primo ministro del Qatar, sta per completare il passaggio del club nelle proprie mani.

Ricco banchiere e presidente della Qatar Islamic Bank – QIB (una delle più grandi banche del Qatar), Jassim Al Thani secondo i tabloid britannici entro metà ottobre dovrebbe chiudere ufficialmente l’acquisto delle quote di maggioranza del Manchester United. Il reale qatariota è riuscito dopo una lunghissima trattativa a superare la concorrenza del miliardario britannico Sir Jim Ratcliffe, disposto a lasciare anche delle quote di partecipazione ai Glazer, attuali proprietari del club inglese.

Cessione Manchester United al Qatar, la data dell’annuncio

Se il passaggio ufficiale è atteso per metà ottobre, la data dell’annuncio potrebbe invece essere anticipata per la fine del mese di settembre.

Il fondo qatariota sta infatti portando a termine la due diligence prima di interrompere ufficialmente la lunga dinastia dei Glazer al comando del Manchester United. Una buona notizia per i tifosi dei ‘Red Devils’ che speravano da tempo di potersi liberare una volta per tutte del gruppo statunitense dopo la rottura dei rapporti. Una situazione divenuta insostenibile negli ultimi mesi, resa ancor più critica dal debito lordo da 725 milioni di sterline diffuso secondo gli ultimi dati finanziari del club. Si tratta del debito più alto dal 2010 per il club inglese che, secondo le stesse fonti, Jassim Al Thani vorrà subito ripianare con il suo arrivo in società.