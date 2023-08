Le sette frasi più belle di George Best: alcool, donne e non solo

E’ stato uno dei giocatori più forti della storia del calcio; è praticamente impossibile dimenticare George Best.

E’ stato, probabilmente, uno dei migliori numeri sette della storia del calcio e nella storia del Manchester United; ha scritto pagine indimenticabili per il mondo del calcio andando anche a vincere un pallone d’oro.

Tecnicamente era superiore alla media e riusciva a cambiare il corso della partita in qualsiasi momento; giocatore capace di far innamorare i propri tifosi e tutti gli appassionati di calcio. Vista la sua capigliatura (a caschetto) era soprannominato come il quinto Beatle. Non solo a livello calcistico ma anche dal punto di vista comunicativo, George Best ha lasciato un palmares che non può essere dimenticato.

“Tu sei il più forti di tutti ma solo perché io non ho tempo” una frase che Best disse a Johan Cruyff e che testimonia la personalità, forse anche eccessiva, di un giocatore che sarà ricordato anche per questo. Best era consapevole dei suoi mezzi ma, probabilmente, non gli ha mai espressi con la giusta continuità per essere ancora più forte di quanto non sia stato.

Best era un tipo diretto e per questo non sono mancate frasi decisamente forte e altrettanto dirette nei confronti di suoi due colleghi che, nel tempo, hanno scritto pagine importanti nella storia del calcio. “Non sa calciare col piede sinistro, non sa colpire di testa, non sa contrastare“. Affermazione decisamente dura e riferita ad un certo David Beckham; frase diretta ma, forse, esagerata considerando le qualità dell’ex giocatore inglese.

Un altro giocatore che ha scritto la storia del calcio e, a dispetto dell’età, continua a farlo è senza dubbio Cristiano Ronaldo; il portoghese è uno dei giocatori migliori degli ultimi anni e tra i più forti nella storia di questo sport. “Ci sono stati vari giocatori segnalati come il nuovo George Best ma questa volta è stato un complimento per me“. Altra dichiarazione decisamente forte ma che ben rappresenta il pensiero di uno dei maggiori interpreti del meraviglioso sport chiamato calcio.

Le migliori frasi di George Best: dall’alcool alle leggende raccontate ai bambini

Abbiamo capito come la personalità di George Best fosse molto forte; ulteriore dimostrazione ci arriva da due frasi “Ho sentito raccontare molte leggende ai bambini. Alcune di queste riguardavano me“. E’ innegabile come l’attaccante sia stato tra i migliori nella storia ed è altrettanto innegabile che le sue gesta siano state raccontante nel tempo.

Dire se sia il miglior giocatore al mondo è, forse, esagerato; possiamo però affermare, senza la paura di essere smentiti, di come Best sia uno tra i migliori interpreti di questo sport e, al suo tempo, era sicuramente il numero sette più forte. Sul discorso del più forte Best ha sempre avuto le idee chiare “Se una sola persona pensa che sia il miglior giocatore al mondo, questo è abbastanza per me“; è praticamente impossibile non trovare una persona, al mondo, che non la pensi in questo modo.

La carriera di Best è stata, come detto, decisamente importante ma poteva essere ancora più ricca di soddisfazioni; una grande debolezza dell’ex fuoriclasse era l’alcool a tal punto che lui stesso affermo “Nel 1969 ho dato un taglio a donne e alcool. Sono stati i venti minuti peggiori della mia vita“. Frase chiara e diretta e che rappresenta al meglio il rapporto che aveva con il bere. “Ho smesso di bere, ma solo quando dormo” è un’altra rappresentazione di come Best abbia avuto una carriera segnata dall’alcool.

George Best è stato, in tutte le sue sfaccettature, uno dei migliori giocatori che il calcio abbia mai avuto; chi lo ha visto giocare può ritenersi, senza dubbio, fortunato. Per il resto bisogna aggrapparsi ai video per poter vivere le sue incredibili gesta.