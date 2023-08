Juve ridimensionata: nove bianconeri con la valigia

La dirigenza della Juventus al lavoro sul fronte cessioni: ecco i bianconeri ai saluti o in bilico negli ultimi giorni di calciomercato

Il calciomercato estivo della Juventus continua a ruotare intorno alle cessioni. La priorità di Giuntoli e della dirigenza bianconera resta quella di sfoltire una rosa piuttosto lunga senza impegni europei.

“Gran parte del mercato è fatto, ora abbiamo tanti giocatori e dobbiamo razionalizzare la rosa. Prendere dei ragazzi giovani è importante, ma dobbiamo avere un equilibrio tra sostenibilità e competitività, quest’ultima si ottiene con il talento, la gioventù e l’esperienza. Dovremo miscelare queste cose”, aveva dichiarato l’ex ds del Napoli nella conferenza stampa di presentazione.

La “razionalizzazione” della rosa non è ancora conclusa e sono numerosi i bianconeri ai saluti e in bilico verso gli ultimi giorni della sessione estiva. Dagli esuberi Bonucci, Frabotta e Pjaca alla situazione di Moise Kean, ecco tutti i giocatori a rischio.

Calciomercato Juventus, da Bonucci alle richieste per Kean: i bianconeri in bilico

La squadra degli esuberi è ‘capitanata’ da Leonardo Bonucci. Come raccontato da Calciomercato.it, il difensore vorrebbe rimanere in Italia ma nelle ultime ore è in forte pressing l’Union Berlino. Prima, però, andrà trovata una soluzione con la Juventus per l’addio.

Gli altri due esuberi ai saluti sono sicuramente Frabotta e Pjaca, mentre sono diversi i bianconeri che fanno parte della rosa di Allegri ma hanno richieste in Serie A e non solo. È il caso dei giovani Miretti, Iling-Junior, Soulé e Kaio Jorge: tutti profili con richieste in Italia che potrebbero salutare almeno in prestito. Infine, è a rischio addio anche Kostic, finito alle spalle di Cambiaso nelle gerarchie di Allegri, e su Kean sono accese le sirene inglesi del Fulham. Per entrambi, però, serviranno offerte di almeno 20-25 milioni di euro.