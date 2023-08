Juve al fotofinish sul mercato: “Offerta importante e l’affare si fa”

Le ultime di calciomercato Juventus da Vlahovic a Lukaku con le prossime mosse dei bianconeri

Antonio Barillà de ‘La Stampa’ è intervenuto nella diretta Twitch di Tv Play per parlare di Juventus e del calciomercato legato proprio ai bianconeri.

Vlahovic-Lukaku, lo scambio è ancora possibile: “Ma la siituazione per il belga è complicata – ha esordito Barillà a Tv Play – Comunque la Juve non è assolutamente fuori dai giochi. Di sicuro Lukaku non potrà tornare nei piani del Chelsea e non sono decollate le offerte della Premier e dall’Arabia Saudita. L’Al-Hilal si è stancata di aspettarlo e ha preso Mitrovic… Per questo potrebbero avere piccole speranze altri club, vedi la Roma, con gli inglesi che possono aprire al prestito negli ultimi giorni”.

Per quanto riguarda Vlahovic, “se arriva un’offerta importante e ce la possibilità di avere un sostituto che lasci intatti le ambizioni della squadra, l’operazione si farà – spiega Barillà – Poi tra qualche anno si potrà ripuntare sui giovani anche perché adesso ci sono ancora delle rate da pagare di alcune operazioni passate”.

Anche alla Juve, va detto, nessuno è incedibile: “Però non c’è la necessità di vendere per forza. Se dovessero andare via altri giocatori, come sicuramente un centrocampista, sarebbe per ragioni di poco spazio avendo solo una competizione. Ma non economiche. Uno dei pochi incedibili è Rabiot, che ha rinnovato da poco”, conclude Barillà