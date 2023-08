Il Fenerbahce non molla Krunic: la scelta del Milan e di Pioli

I rossoneri devono fare i conti con il pressing dei turchi per il centrocampista bosniaco. Per il tecnico del Diavolo il giocatore è fondamentale

Ufficializzato il nono colpo, Marco Pellegrino, il Milan è a lavoro per provare a mettere le mani su un nuovo attaccante.

Si sta lavorando per portare in Italia Hugo Ekitike, con la formula del prestito. Una missione non certo facile visto che il Psg vorrebbe garanzie sulla cessione e le squadre in fila per il giocatore non mancano. Piace sia in Germania che in Inghilterra. Sullo sfondo per i rossoneri resta anche il nome di Jovic. Il Milan allo stesso tempo è intenzionato a piazzare quei calciatori in esubero, come Saelemaekers, Origi, Ballo-Toure e Caldara, che non rientrano più nei piani di Stefano Pioli.

Ma questi possono non essere gli unici giocatori a fare le valigie e lasciare Milanello. C’è chiaramente Lorenzo Colombo, che saluterebbe in caso di arrivo di un nuovo attaccante e poi c’è Rade Krunic. La situazione legata al centrocampista bosniaco è da monitorare giornalmente, perché il Fenerbahce, non ha smesso di sognare il suo arrivo.

Calciomercato Milan, Krunic fondamentale per Pioli: il punto sul suo futuro

Sul piatto dell’ex Empoli sono finiti tanti soldi e lui è tentato dall’approdare ad Istanbul. Al momento, però, non è arrivata alcuna offerta per convincere il Milan.

La valutazione fatta dai rossoneri è sui 12-15 milioni di euro, ma il giocatore è considerato centrale nel progetto di Stefano Pioli. E’ una pedina fondamentale e ad oggi è il titolare nel 4-3-3, che si vedrà in questa stagione. Il tempo per i turchi, dunque, stringe. L’offerta giusta serve adesso, nell’immediato, o il Milan terrà la porta chiusa perché trovare un sostituto poi diventerebbe impossibile. Restando a Milano, per Rade Krunic ci sarebbe presto il rinnovo, per blindare definitivamente il rapporto. Un rinnovo che renderebbe più che felice Stefano Pioli, che ha sempre dimostrato di credere tantissimo nel bosniaco.