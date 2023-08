Cessione da 40 milioni: accordo saltato e sprint Vlahovic

Proprio quando il mercato sembrava ben delineato, arriva l’offerta che piò cambiare tutto: 40 milioni che stravolgono i piani su Vlahovic

L’estate è stata un tumulto di intrecci tra Juventus e Inter, a partire da Romelu Lukaku, fino ad arrivare all’ultima sliding door: quella che coinvolge Balogun e Dusan Vlahovic.

Tutto è cominciato con Romelu Lukaku, primo obiettivo indiscusso e promesso sposo dei nerazzurri dalla scorsa stagione. I colloqui con il Chelsea erano anche proficui, ma dai silenzi del belga sono emersi i contatti con altri club tra cui i rivali la Juventus: questo atteggiamento di Big-Rom ha fatto saltare il banco. Da quel momento, la dirigenza meneghina ha cambiato obiettivo spostando le proprie attenzioni su altri profili: Scamacca, Morata e Balogun su tutti. Ora, proprio uno di questi obiettivi nerazzurri potrebbe intrecciarsi nuovamente con i piani della Vecchia Signora.

Balogun sfuma per il Chelsea e vola a Monaco: si può riaprire la pista Vlahovic

Oggi, arrivano importanti novità anche su Folarin Balogun. L’attaccante era uno dei grandi obietti del Chelsea per rinforzare il reparto offensivo di Pochettino, ma dalla Francia è arrivata un’offerta che può cambiare tutto.

Secondo quanto riportato da talkSPORT, il Monaco starebbe per presentare un’offerta ufficiale da circa 40 milioni di euro per l’attaccante dell’Arsenal. I monegaschi riuscirebbero così a soddisfare la richiesta dei Gunners per lo statunitense e, così, ad aggiudicarsi il giovane attaccante. Questo potrebbe riaprire la pista Vlahovic per il Chelsea, che continua ad avere bisogno urgente di un attaccante.

Una vicenda che potrebbe, quindi, impattare in maniera pesante sul futuro della Serie A: se si dovessero riaprire i discorsi tra il Chelsea e la Juve per Vlahovic, allora anche per Romelu Lukaku si riaprirebbe una grossa finestra di possibilità per approdare in bianconero. Insomma, un’offerta da 40 milioni di euro che può cambiare tutto.