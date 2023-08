Calciomercato Torino, Juric ha un grosso problema: le conseguenze sono gravi

Il Torino ha un grosso problema, Juric corre ai ripari: le conseguenze, se non si risolve, sono abbastanza gravi. Ecco la situazione.

Un inizio di campionato in salita per il Torino di Juric che, dopo il pareggio a reti inviolate all’esordio con il Cagliari, deve necessariamente fare i conti con un altro problema relativo alla rosa a cui non sembra esserci, al momento, una soluzione.

Dopo l’acquisto di Lozano, che è tornato dopo essere rientrato all’Inter per fine prestito, al momento c’è un grosso buco che permane all’interno della rosa dei granata. Ecco di che cosa stiamo parlando e, al momento, quale potrebbe essere una soluzione per risolverlo.

Torino, manca un’esterno: Lazaro non basta

Lozano non basta per colmare il vuoto sulle fasce: il Torino ne è consapevole, serve un altro esterno. Per portarlo tra le fila dei piemontesi, però, la strada sembra essere piuttosto impervia: non ci sono trattative concrete in atto, ma soltanto qualche pista e poco più che qualche interesse.

La pista che portava a Brandon Soppy dell’Atalanta si è bloccata al momento, visto e considerato che Singo, oggi al Monaco, non ha scaldato i cuori della Dea. Insomma, tutto è fermo e Juric adesso rischia seriamente di chiudere questa finestra di calciomercato senza l’esterno che tanto avrebbe voluto per completare la sua batteria di esterni che, come sappiamo, nel suo gioco sono degli elementi davvero molto importanti.

Staremo a vedere che cosa accadrà nelle ultime ore prima del fatidico ‘gong’, ma tutto sembra essere immobile.