Nuovo ribaltone Lukaku, può succedere davvero

Romelu Lukaku continua ad essere il protagonista del calciomercato: nuovo ribaltone, ora può succedere davvero

Quale sarà il destino di Romelu Lukaku? È questo l’interrogativo che aleggia intorno all’attaccante belga. Tornato al Chelsea, dopo il prestito all’Inter, il 30enne di Anversa non sa ancora dove giocherà quest’anno.

La permanenza in nerazzurro è sfumata dopo i contatti con la Juventus, un ‘tradimento’ teorico che ha fatto infuriare tutto l’ambiente interista. Peccato però che tra il dire e il fare, il mare è diventato un oceano e così l’approdo alla corte di Allegri si sta rivelando una chimera. Con il Chelsea non si è trovato l’accordo per lo scambio con Vlahovic e i bianconeri, senza cedere il serbo, non hanno potuto (almeno per ora) affondare il colpo.

Lukaku finora quindi è rimasto a Londra, fuori però dal progetto tecnico di Pochettino e perennemente con la valigia pronta, in attesa della giusta chiamata. Potrebbe essere, stando a qualche indiscrezione proveniente dalla Spagna, quella del Real Madrid, alla ricerca di un bomber per quest’anno, in attesa di capire se il prossimo giugno potrà esserci l’assalto a Mbappe. Ma potrebbe anche esserci una clamorosa ipotesi per Lukaku.

Calciomercato Juventus, Lukaku resta al Chelsea: ecco come

Stando a quanto riferisce ’90min.com’, Romelu Lukaku – che ha finora detto no all’Arabia Saudita – potrebbe anche essere clamorosamente reintegrato nella rosa del Chelsea e mettersi a disposizione di Pochettino.

Sarebbe stato lo stesso club londinese a prospettare questa soluzione all’allenatore argentino. L’ex Paris Saint-Germain però, almeno per il momento, avrebbe chiuso la porta al reintegro di Lukaku, nonostante le difficoltà in avanti visti gli infortuni di Nkunku e Chukwuemeka.

Resta da capire se il tecnico cambierà idea da qui alla fine di agosto e cosa succederà se al termine del mercato il calciatore sarà ancora al Chelsea.