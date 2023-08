Inter, intrigo Correa: derby di mercato per l’argentino

Ci avviciniamo sempre di più alla fine del mercato e ci sono diverse situazioni da definire; tra queste troviamo quella di Correa dell’Inter

La stagione dell’Inter è iniziata con la vittoria, per due a zero, sul Monza grazie alla doppietta di Lautaro Martinez; successo importante quello dei ragazzi di Inzaghi che vogliono vivere una stagione da grandi protagonisti. Non è stato un mercato semplice quello vissuto dai nerazzurri con gli addii di Dzeko, Onana e Brozovic più la situazione legata a Lukaku.

Alla corte di Inzaghi, però, sono arrivati giocatori importanti con Pavard che andrà a completare il reparto difensivo dei nerazzurri. Da qui a fine mercato è possibile un’altra operazione di mercato con l’uscita in attacco di Correa. Il nazionale argentino sembra avere poco spazio nel sistema di gioco nerazzurro e, all’esordio stagionale contro il Monza, è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti.

Un segnale piuttosto netto sul fatto che l’avventura di Correa all’Inter potrebbe terminare nei prossimi giorni; sul giocatore è forte l’interesse del Torino con Juric ad aver bisogno di qualità a livello offensivo per andare ad alzare l’asticella della propria squadra. Il club granata, però, non è l’unico interessato al classe 1994. Per l’argentino, infatti, si prospetta un vero e proprio derby di mercato.

Correa, Siviglia e Betis alla finestra: Inter, ecco il sostituto

Sono Siviglia e Betis le altre due squadre interessate a Correa con il futuro dell’attaccante che potrebbe dunque essere in Liga. Possibile derby di mercato per l’argentino in questi ultimi giorni di mercato; il Betis ha iniziato il campionato con una vittoria e un pareggio mentre sono ancora a zero i punti dei vincitori dell’ultima Europa League dopo i primi centottanta minuti di Liga.

Il pressing del Torino, l’interesse dei due club spagnoli e non solo; su Correa, infatti, troviamo anche il Bournemouth. A differenza dei granata, il club inglese e il Betis riuscirebbero a trovare, tranquillamente, l’accordo con l’Inter sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno ai venti milioni anche se, in questo caso, bisognerebbe convincere il calciatore.

Per Correa, dunque, la concreta possibilità di lasciare l’Inter in questa finestra di mercato; è chiaro che l’addio dell’argentino obbligherebbe i nerazzurri a tornare sul mercato per dare ad Inzaghi una risorsa in più a livello offensivo. Da questo punto di vista bisogna tenere d’occhio il nome di Alexis Sanchez; l’attaccante cileno, infatti, è svincolato dopo l’esperienza al Marsiglia e vuole tornare a vestire nerazzurro. Il suo, eventuale, ritorno completerebbe, insieme a Lautaro, Thuram ed Arnautovic, l’attacco a disposizione di Inzaghi.