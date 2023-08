Marotta: “Sanchez vuole tornare”. Poi l’annuncio su Pavard

Beppe Marotta allo scoperto in vista degli ultimi giorni di calciomercato. Importanti annunci da Pavard a Correa e Sanchez

Beppe Marotta ‘inaugura’ Radio TV Serie A, la nuova radio targata RDS interamente dedicata al campionato.

L’ad dell’Inter, a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato estivo, fa un importante annuncio su Pavard: “Pavard oggi? No, oggi no. Ma siamo messi bene, stiamo facendo del nostro meglio, sentiamo di poterla realizzare. Non vogliamo illudere la gente, puntiamo obiettivi alti, siamo molto ambiziosi. Vogliamo un equilibrio tra giovani e meno giovani”.

E sull’attacco: “Correa vuole spazio, non siamo indifferenti a questo. Cercheremo di accontentarlo se vuole andare via. Sanchez è veramente un campione e ora ha lanciato segnali di ritorno, questo è vero”.

Calciomercato Inter, Marotta: “Da Lukaku a Samardzic, vi dico tutto”

Il dirigente nerazzurro si è poi soffermato anche sugli affari sfumati nel corso dell’estate, dal ritorno di Lukaku al colpo Samardzic.

“Lukaku ha lasciato tanta delusione, mi limito a dire questo. Dove andrà? Adesso cominciano a chiudersi le strade. In Italia? Io penso di no, ormai mancano 10 giorni”. E sul talento dell’Udinese: “Lukaku, Samardzic e Scamacca? È un po’ venuta meno la serietà, il rispetto dei ruoli. Oggi giocatori che ti dicono sì, domani ti dicono no. Ma alla mia età non mi sorprende niente, forse il caldo…”.