Da Chiesa a Vlahovic, cessione eccellente della Juve: “Proposte importanti”

Da Chiesa a Vlahovic e Lukaku, focus sul calciomercato Juve nella diretta Twitch di Tv Play

“Pavard è una grande operazione, per me l’Inter ha l’organico più forte della Serie A ma il Napoli resta il favorito per lo Scudetto”. Lo ha detto a Tv Play Stefano Lanzo, giornalista di ‘Tuttosport’.

Con Lanza si è affrontato soprattutto il tema Juventus, partita forte in campionato con la convincente vittoria in casa dell’Udinese. Questi ultimi giorni di calciomercato potrebbero essere molto ‘caldi’ anche per i bianconeri, sia in entrata che in uscita. A tal proposito, il collega del quotidiano torinese non esclude una cessione eccellente. I nomi sono sempre i soliti, Vlahovic e Chiesa, ovvero proprio i grandi protagonisti del successo alla ‘Dacia Arena’.

“Nessun calciatore della Juventus è fuori dal mercato – le sue parole – Il club di Exor ha la necessità di fare cassa davanti a proposte giudicate importanti. Chiesa e Vlahovic, però, hanno delle valutazioni importanti”.

Per Vlahovic resta sempre in piedi, anche se col passare dei giorni le percentuali vanno assottigliandosi, la possibilità di uno scambio – con soldi in favore dei bianconeri – con Romelu Lukaku, ai margini del Chelsea e il grande desiderio di Allegri per questa sessione estiva. In queste ore, per il belga, si è fatta largo pure la pista Roma, ma al momento a Calciomercato.it non sono arrivate conferme.