Calciomercato Genoa, salta l’affare con il Milan: era tutto fatto

Sembrava una trattativa pronta per essere conclusa quella tra Genoa e Milan ma, alla fine, ecco che l’operazione non si farà

La stagione è iniziata con le squadre del massimo campionato italiano che hanno disputato la prima partita della nuova Serie A. Risultati completamente diversi quelli di Genoa e Milan; il club neopromosso ha vissuto una serata da incubo contro la Fiorentina. I ragazzi di Gilardino sono stati travolti, per quattro a uno, dai viola in una partita senza storia dal primo all’ultimo minuto. Ritorno complicato, dunque, per il grifone.

Decisamente diversa la prima in Serie A per il Milan; i rossoneri, notevolmente cambiati in questa sessione di mercato, si sono presentati a Bologna con la voglia di iniziare con il piede giusto. Missione riuscita grazie ad un primo tempo dove Giroud e compagni hanno indirizzato la gara con due gol difesi, poi, fino alla fine del match.

E’ possibile che entrambe le squadre, in questi ultimi giorni di mercato, possano fare degli ultimi movimenti per andare a completare le rispettive rose in modo da affrontare la stagione nel migliore dei modi. I due club avrebbero potuto fare una trattativa insieme; stando a quanto riportato da La Repubblica, il club neopromosso avrebbe manifestato interesse nei confronti di Kjaer, difensore in forza al Milan.

Kjaer, il Genoa ci ha provato: la risposta del difensore

Come detto, dunque, il club neopromosso ha fatto un tentativo per Kjaer; il Genoa, se vuole avere maggiori possibilità di salvezza, ha assolutamente bisogno di regalare a Gilardino una serie di rinforzi utili per riuscire a mantenere la categoria. Da questo punto di vista il danese sarebbe stato innesto importante per la sua leadership, il suo carisma e la possibilità di portare quell’esperienza necessaria in modo da andare ad affrontare il campionato.

La risposta del difensore, però, è stata negativa con Kjaer che dovrebbe aver rifiutato l’interesse del Genoa; a quanto sembra, dunque, il classe 1989 sembra pronto a restare in rossonero in modo da rappresentare una soluzione in più all’interno della rosa di Pioli.

Il Milan, dopo le difficoltà della scorsa stagione, vuole essere protagonista sia in campionato sia nelle coppe dove è reduce da una semifinale di Champions League; per raggiungere questi due obiettivi un giocatore come Kjaer può risultare fondamentale. Lato Genoa, il club continua a cercare i rinforzi da regalare a Gilardino per permettere al tecnico di avere una rosa che possa lottare, fino alla fine, per la salvezza.