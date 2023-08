Accordo col nuovo bomber: addio Vlahovic e Lukaku

Il club ha raggiunto l’intesa contrattuale con l’attaccante, in attesa di sbloccare l’operazione con i rivali

Manca sempre meno al gong finale del calciomercato che decreterà la chiusura della finestra estiva. A poco più di una settimana dal termine delle operazioni, però, non mancano le trattative ancora in corso e in attesa di una pronta definizione in vista della stagione appena iniziata.

Nelle ore in cui si sta per definire il passaggio di Benjamin Pavard all’Inter, un’altra operazione degna di nota riguarda un ex obiettivo nerazzurro di questa sessione. Si tratta di Folarin Balogun, centravanti statunitense a lungo seguito da Marotta e Ausilio per il reparto avanzato di Simone Inzaghi. Un calciatore di grande talento che nella passata stagione ha impressionato nel prestito al Reims per le doti realizzative che lo hanno portato alla ribalta.

Sotto contratto con l’Arsenal, l’attaccante non viene certo considerato tra i titolarissimi di Mikel Arteta. Anzi, il club londinese ha lasciato intendere in più occasioni di essere disposto a far partire il classe 2001 di fronte alla giusta offerta. Dopo i tentativi a vuoto fatti prima dal Monaco e poi dall’Inter per Balogun, a sorpresa negli ultimi giorni si è sovrapposto l’interesse da parte del Chelsea, pronto ad avvicinarsi alle richieste molto elevate espresse dai ‘Gunners’.

Calciomercato Juve, addio Vlahovic e Lukaku: il Chelsea sceglie Balogun

Stando a quanto riportato da ‘Football Transfers’, il Chelsea avrebbe già raggiunto un accordo totale con il ragazzo per quanto riguarda i termini contrattuali.

Da superare adesso l’ostacolo Arsenal, ancora fermo sulla richiesta iniziale da 50 milioni di euro di sterline per il cartellino dell’attaccante. Una distanza elevata rispetto invece alla valutazione del Chelsea, disposto a non andare oltre i 30 milioni di sterline per aggiudicarsi Balogun a titolo definitivo. Ad ogni modo, dopo aver valutato a lungo la possibilità di portare a Londra Dusan Vlahovic dalla Juventus, i ‘Blues’ sembrano ora convinti di scommettere sul giovane talento statunitense. A sbloccare l’operazione con i rivali chissà che non possa essere la cessione di Romelu Lukaku, separato in casa nell’organico di Pochettino in attesa di trovare una nuova sistemazione.